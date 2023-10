Jakob Kjeldbjergs far Evald Kjeldbjerg er gået bort.

Den 83-årige tidligere radikale politiker sov tirsdag ind på sygehuset i Gødstrup, omringet af sin familie, og samme aften blev han mindet i byrådet i Holstebro.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

»Han var stor pragmatiker, der altid gik efter at finde løsninger. Det er en stor personlighed, som vi har mistet,« lød det ifølge lokalmediet fra den socialdemokratiske borgmester H.C. Østerby, der holdt et minuts stilhed for Evald Kjeldbjerg.

På sine sociale medier har 53-årige Jakob Kjeldbjerg ligeledes bekræftet sin fars bortgang.

'Tak for alt farmand,' skriver han kort i sin videredeling af sin bror, Peter Kjeldbjergs mindeord om deres far.

'Nok var han en lille mand, men han var et STORT menneske med et KÆMPE hjerte. Det hjerte er nu holdt op med at slå,' skriver broren Peter Kjeldbjerg.

'Heldigvis fik vi hele familien samlet omkring vores alle sammens stjerne, inden han tirsdag bukkede under for sin Parkinsons sygdom'.

Jakob Kjeldbjergs far Evald Kjeldbjerg sov stille ind med sin familie omkring sig. Her ses 'Robinson'-værten med sin kone og to døtre, der nu har sagt farvel til deres farfar. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Evald Kjeldbjerg var de sidste mange år syg med Parkinsons og boede på plejehjem.

Han var uddannet lærer, men var aktiv politiker for Radikale Venstre i Karup Byråd fra 1974 til 1985 og senest i Holstebro Byråd fra 2002 til 2006.

Derudover var Evald Kjeldbjerg kendt som en ildsjæl i lokalområdet, hvor han blandt andet både har stået bag opbyggelsen af Holstebro Aktivitetscenter og startet Natteravnene i Holstebro.

Evald Kjeldbjerg bisættes mandag fra Holstebro Kirke, skriver familien i dødsannoncen.

Evald Kjeldbjerg efterlader sig, foruden sønnerne Peter og Jakob Kjeldbjerg, også datteren Mette, sin kone Birthe gennem næsten 60 år og flere børnebørn.