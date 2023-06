Influenceren Irina Olsen løber med dagens gode nyhed.

Hun har netop født en søn og deler selv nyheden på Instagram, med en video af et par sparkende babyben og den korte og klare tekst:

‘Han er her’.

I januar afslørede hun overfor sine næsten 250.000 følgere, at hun og hendes mand dj’en, Morten Faustix, ventede en lillebror til deres datter, Allessia.

I familiens realityprogram, 'The Olsens', har parret tidligere fortalt om, hvordan Irina Olsen var gravid tilbage i 2021. Men at graviditeten endte i en spontan abort.

I det nye nummer af magasinet 'Vores børn' fortæller Irina Olsen under overskriften 'Jeg har været klar så længe', hvordan hun har kæmpet for at blive gravid igen.

»Det har ikke været nemt for mig, at åbne op omkring det, imens vi stod midt i det,« skriver hun selv.

Irina Olsen og Faustix, der bærer det borgerlige navn Morten Brangstrup Olsen, har været sammen siden 2014. I 2015 fik de datteren Allessia.

Men tre år senere gik parret kortvarigt fra hinanden.

Årsagen var Faustix' alkoholmisbrug, som begge parter flere gange har talt åbent om.

Parret fandt dog sammen igen efter, at han havde været i behandling. Det har Irina Olsen fortalt på sin blog, irinaolsen.dk.

I september 2019 blev parret gift og nu er de altså blevet forældre – igen. Tillykke!