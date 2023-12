Hvis Elvira Pitzner rækker ud, står en international menneskerettighedsorganisation klar til at hjælpe.

Den 25-årige realitystjerne blev fredag anholdt i Dubai – anklaget for utroskab af sin ekskæreste Milad Saadati, som hun stadig er islamisk gift med. I ørkenstaten kan det i værste tilfælde medføre fængselsstraf.

Elvira Pitzner, der blev anholdt sammen med iværksætteren Mortadada Haddad, er ifølge Ekstra Bladet blevet løsladt igen, men venter lige nu på en retssag i Dubai.

I den forbindelse er der mulig hjælp at hente fra organisationen Detained in Dubai.

»Vi er bekendte med sagen, men har ikke været i direkte kontakt med kvinden eller hendes familie. Vi hjælper gerne, hvis de rækker ud efter os,« fortæller direktør for Detained in Dubai Radha Stirling til B.T.

Den London-baserede menneskerettighedsorganisation hjælper udlændinge med juridiske problemer i De Forenede Arabiske Emirater.

Siden 2008 har de ifølge Radha Stirling hjulpet i over 20.000 sager.

Hun fortæller, at utroskab er en meget alvorlig forbrydelse i De Forenede Arabiske Emirater, og de har igennem tiden oplevet flere sager, hvor en person er blevet fængslet uden direkte beviser fra anklageren.

Elvira Pitzner (Til højre) med sin søster Thalia og mor Katarina til Zulu Comedy Galla i 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Radha Stirling fortæller videre, at mænd generelt har betydelig fordele indenfor retssystemet, særligt hvis de er emirater, fra Golf regionen eller blot muslim.

»Der er ingen officiel statistisk på området, da De Forenede Arabiske Emirater ikke føre rapport over disse tilfælde af uretfærdig offentlig kontrol,« fortæller hun og tilføjer:

»De Forenede Arabiske Emirater har en moderne skyline, men retssystemet har brug for store reformer.«

B.T. har tidligere været i kontakt med Thomas Friis Nielsen, advokat og ejer af Friis Advokaterne i Dubai, der fortæller, at strafferammen for utroskab i Dubai kan være fra ét til tre års fængsel.

Han er dog fortrøstningsfuld på Elvira Pitzners vegne.

»Jeg tror med stor sikkerhed, at der her er tale om den lave strafferamme. Dommerne er generelt ret tilbageholdende med at dømme, medmindre, der er klare beviser for utroskab.«

Hvis man skal dømmes for utroskab, er det ifølge den danske advokat ikke nok at blive taget i at holde hånd eller kysse. Det skal kunne bevises, at Elvira Pitzner og Mortada Haddad uden tvivl har haft sex.

»Det behøver ikke at være så stærke beviser som billeder, men det er lidt derhen af. Måske er der et vidne, der har set dem gå ud af et hotelværelse sammen. Det kunne også være tekstbeskeder, hvor de erkender at have haft sex med hinanden, eller billeder på sociale medier, hvor de holder om hinanden. Den slags kan være nok.«

Thomas Friis Nielsen tilføjer, at udenlandske statsborgere generelt bliver behandlet godt af politiet i Dubai.

Han vurderer at det kan hænge sammen med, at Dubai er afhængig af vestlig turisme og højt kvalificeret arbejdskraft, og derfor prøver man at undgå en sag som denne.

Elvira Pitzners mor, Katerina Pitzner, har tirsdag morgen sendt en kærlig besked til sin datter.

