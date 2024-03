4000 henvendelser endte i influencer Annemette Voss' indbakke, efter hun havde lavet det, hun tænkte var en »uskyldig« story.

»Du har vel ikke afleveret din datter i vuggestue efter en uges ferie fra hende, OG du er selvstændig? Hvad fanden ligger til den grund? Det er jo decideret synd. Ét år!«

Sådan lyder en af beskederne i Voss’ indbakke. Mandag lagde hun en story ud, hvor hun afleverede sin et-årige datter i vuggestue efter en uges skiferie, hvor barnet ikke havde været med.

Her går det efter hendes eget udsagn galt.

Reaktionerne væltede ind i hendes indbakke, kommentarspor og ikke mindst på det sociale medie Reddit.

»Der er nogen, der afkoder det som om, at jeg har svigtet mit barn, når jeg efter ferien - citat - 'smider hende i vuggestue, så jeg kan arbejde. Og jeg er jo selvstændig, så jeg kan bare holde fri',« siger Voss til B.T.

Der er generelt gang i den på influencerfronten hos Voss - og hun kalder selv ugen for »stormfuld«. Senest har hun medvirket i en del interviews, efter hun lavede en kampagne om barnedåb med Helsingør Stift.

Men dette er klart den sag, der har fyret mest op under hendes Instagram-profil.

»Jeg har lyst til at sætte mig ned og græde over den måde, vi går til hinanden nogle gange,« siger Annemette Voss.

Hun fortæller, at hun i første omgang tog det roligt, men »må indrømme, at det til sidst fik hende,« og har fået hende til at være lidt ved siden af sig selv.

På Reddit følger nogle brugere med i, hvor mange følgere Annemette Voss har mistet i stormvejret. Hun bekræfter overfor B.T., at tallet ligger på omkring de 500 følgere.

»Jeg har den største respekt for, hvis folk er uenige og ikke har lyst til at følge med. Men det er klart, at jeg blev lidt overrasket over opmærksomheden. Høj bølgegang kan godt koste lidt,« siger Annemette Voss.

Hun fortæller, at hun »går ind for at turde at tage snakken«, om det så handler om barnedåb eller rollen som mor, men lysten til at tage snakken falmer lidt, når det stadig er et »åbent sår«.

Annemette Voss er blandt andet kendt for at have vundet 'Den Store Bagedyst' i 2013. I dag arbejder hun som blogger, kogebogsforfatter og foredragsholder, fremgår det af hendes hjemmeside.