Journalist Ditte Giese kan se frem til at få en livsforlængende behandling for brystkræft.

Det skriver Stephanie Surrugue på Instagram, hvor hun deler, at Ditte Gieses venner er nået i mål med den indsamling, der blev startet til journalisten.

'Det har været så rørende at opleve, hvordan I har taget imod vores bøn om akut hjælp til Dittes livsforlængende Enhertu-behandlinger. Vi er derfor glade for og lette over at kunne fortælle, at vi tilsammen er nået i mål, og at der nu er indsamlet nok penge til, at Ditte Giese kan få de første nødvendige behandlinger,' skriver tv-værten.

Der er samlet 855.000 kroner ind til behandlingerne, fordi hun ikke kunne vente på, at behandling bliver godkendt til også hendes sygdomsprofil.

'I er næsten 2000 mennesker, der med varme og generøsitet har bidraget til, at Ditte kan få et bedre og længere liv sammen med sin søn, kæreste, familie og venner,« skriver Stephanie på Instagram.

Nu er målet nået. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Med målet nået indstiller vennerne derfor også indsamlingen.

'Kontoen bliver lukket nu, og der kan ikke længere indbetales til den. Senere på året godkender Medicinrådet forhåbentlig Enhertu til den metasterende brystkræfttype, som Ditte er ramt af. Tak igen.'

B.T. har tidligere talt med DR-profilen Stephanie Surrugue, der er en af vennerne bag indsamlingen.

Hun fortalte, at Ditte Giese er kronisk syg, og at ingen i den nærmeste omgangskreds gør sig forhåbninger om, at den nye behandling, der er en kombination af kemo- og immunterapi, vil kunne kurere kræftsygdommen, som blev opdaget for fire år siden.

»Det handler om, at den kvalitet af liv, hun kan få, bliver så god og så lang, som mulig,« fortalte hun.

Det er fire år siden, at Ditte Giese blev diagnosticeret med uhelbredelig brystkræft.