Med hastige skridt og grånende hår nærmer han sig de 60. Og har på sin karrierevej oplevet lidt af hvert.

Men i det nye ‘Indiana Jones’ eventyr prøver den danske stjerne Mads Mikkelsen noget helt nyt. Nemlig at blive gjort digitalt yngre.

»I første omgang ville de nøjes med at farve mit hår sort og ikke lave noget digitalt. Men den gik sgu’ ikke – jeg kom til at ligne en gammel kone!,« fortæller han til Berlingske og fortsætter:

»Så jeg håbede faktisk, at de også ville gøre noget for mig med teknikken.«

I ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ spiller han skurken. Nemlig den nazistiske videnskabsmand Dr. Voller, som er på en skånselsløs jagt efter en historisk urskive, der kan ændre historiens gang.

Hvilket den aldrende arkæolog Indiana Jones naturligvis ikke kan se passivt til, hvorfor han sammen med sin guddatter går i aktion. For at stoppe Dr. Voller.

Mads Mikkelsen som skurken Dr. Jürgen Voller i 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' Foto: ©2023 Lucasfilm Ltd. & TM Lucasfilm Ltd. Vis mere Mads Mikkelsen som skurken Dr. Jürgen Voller i 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' Foto: ©2023 Lucasfilm Ltd. & TM Lucasfilm Ltd.

Urskiven spiller på flere måder en afgørende rolle i filmen. For det er på grund af den, at filmen udspiller sig i flere tidsperioder.

Derfor er såvel Mads Mikkelsen som Harrison Ford blevet gjort digitalt yngre i den første tredjedel af filmen.

»Vi er fantastisk glade for resultatet. Det ville være umuligt at finde en eller anden, der kunne spille Harrison Ford som yngre, når vi nu alle sammen kender ham fra 40 år i rollen.«

»Så i dette tilfælde er de-aging et fantastisk redskab,« siger Mads Mikkelsen i interviewet.

Den nye ‘Indiana Jones’ film – som er nummer fem i rækken – har dansk premiere 29. juni.