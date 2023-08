For nylig afslørede Ihan Haydar, at hun var gravid.

Men det har altså ikke stoppet trommeslageren fra at give den gas på både håndboldbanen og scenen – og hun har ikke tænkt sig at stoppe før EFTER sin termin.

B.T. møder Ihan Haydar på Smukfest, hvor hun er en del af årets kendishold til Smukbold på campområdet Kærligheden.

»Jeg var lidt i tvivl, om man kunne det, fordi nu er jeg seks måneder henne,« indrømmer Ihan Haydar.

For hun vidste ikke, at hun var gravid, da hun takkede ja til heftig strand-håndboldkamp.

»Men altså, jeg har bare fyret den af, det har været så sjovt, og jeg er heller ikke typen, der bare sidder stille,« lyder det fra LIGA-trommeslageren.

For graviditeten var altså en overraskelse.

»Men vi glæder os selvfølgelig sindssyg meget, det bliver så godt!« understreger Ihan Haydar om hendes og ægtemanden Esben Svanes første barn, som kun en 'rigtig gode veninde' endnu kender kønnet på.

»Vi har ikke en eneste babyting derhjemme, så vi tager det bare meget stille og roligt – en dag ad gangen,« lyder det med et grin.

Og den voksende mave tager Ihan Haydar også med ophøjet ro.

For hun har det 'fantastisk' og har hverken tænkt sig at holde sig tilbage fra en god håndboldkamp – eller fra at spille koncerter.

»Jeg har også lige været på Roskilde Festival, og jeg skal også være her (på Smukfest, red.) og overnatte og se en masse koncerter, og så har jeg også sygt mange koncerter med LIGA hele året, så det bliver spændende at se, hvor længe jeg kan holde,« siger LIGA-trommeslageren.

Ihan Haydar giver den både gas på trommerne og på strandhåndboldsbanen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Ihan Haydar giver den både gas på trommerne og på strandhåndboldsbanen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Umiddelbart har Ihan Haydar dog tænkt sig at fortsætte koncerterne indtil efter hendes termin.

»Faktisk på terminsdagen har jeg to koncerter med LIGA, og dagen efter har jeg tre koncerter – og selvfølgelig kan jeg spille dem! Så jeg har ikke sagt nej til noget som helst, så jeg kommer bare til at fyre den af, indtil babyen kommer!«

Det kan være, du går i fødsel på scenen simpelthen?

»Det kan godt være! Altså Esben kommer til at følge med mig til alle koncerterne, så hvis det sker, så sker det bare,« griner Ihan Haydar.