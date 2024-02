Vi har været vant til at se hende i værtsrollen for programmer som 'Paradise Hotel', 'Date Mig Nøgen' og 'Hvem holder masken?'

Men det kan være, at der i den nærmeste fremtid skal føjes endnu en titel til Ibi Støvings cv.

Til premieren på den nyeste 'Afdeling Q'-film, 'Den grænseløse', løftede hun en smule af sløret for et helt nyt projekt

»Jeg sidder og skriver manus til min første spillefilm i øjeblikket (...) Den handler om ptsd. Jeg interesserer mig rigtig meget for mental sundhed (...) Jeg har haft nogle ting i mit liv, der gjorde, at jeg godt kunne ryge ned af sådan en glidebane, og det er et sindssygt vigtigt emne, føler jeg.«

Hun ville dog ikke afsløre, om der allerede stod en aftager til manuskriptet klar.

»Det kan jeg ikke sige noget om,« lød det med et grin fra den rutinerede vært.

Selvom hun nu er ved at begive sig ud af et nyt karrierespor, forventer hun ikke, at det er slut med at lave fjernsyn.

»Nej, det er det da ikke (helt slut med tv, red.), men det er fedt at kunne bestemme selv og gå nogle andre veje end det, jeg har lavet de sidste 20 år.

48-årige Ibi Støving slog for alvor igennem, da hun i 2005 blev vært for 'Paradise Hotel', og siden da har hun været en fast bestanddel af den danske sendeflade.