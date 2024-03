Den kendte radio- og tv-vært Iben Maria Zeuthen har sagt farvel til arbejdspladsen DR.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'‘Alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt’ og det tidspunkt er for mig, nu: fra udgangen af April er jeg ikke længere stemme på P1,' lyder det indledningsvist.

Værten har nemlig valgt at takke ja til nye muligheder, og derfor kan hun ikke fortsætte med arbejdet på Danmarks Radio.

'Det har været fem for mig, forrygende år. Jeg har fået lov at lave vilde ting med fede mennesker. Reportager og montager, og ikke mindst ‘tal til mig’ og ‘hvad ville Jesus have sagt’ som qua troens natur (som er tvivl) har givet mig lov til at være der hvor jeg trives allerbedst: i det nuancerede og ufærdige,' skriver hun og takker for alle dem, hun har mødt.

Specielt de præster, som værten har haft i sit panel i programmet 'Hvad ville Jesus have sagt', får en stor tak fra Iben Maria Zeuthen.

I sit opslag lægger Iben Maria Zeuthen også vægt på, at hun godt kan se sig selv komme retur en gang i fremtiden.

'Jeg har før sagt farvel til DR og er jo vendt tilbage flere gange efterhånden, så mon dog om det sidste ord er sagt fra mig på statsradiofonien.'

'Men fra maj skal jeg videre. Der er jo en del at tage fat på ude i det der virkeligheden, og man kan ikke sidde og hundse med andre uden selv at tage sin del af ansvaret.'

Iben Maria Zeuthen har startet bevægelsen #rydfladenforklimaet - men om det er det, hun skal arbejde med vides dog endnu ikke.

Programmet 'Hvad ville Jesus have sagt' fortsætter på P1 med Christoffer Emil Bruun som vært.