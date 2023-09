For mange kom det som en stor overraskelse, da Hugh Jackman for nyligt afslørede, at han skal skilles.

Den 54-årige skuespiller har dog ikke ville sige meget om bruddet fra skuespillerkonen gennem 27 år, Deborra-Lee Furness - men nu taler hun selv. Sådan da.

Ved en fejl bliver den 67-årige skuespillerinde nemlig ringet op i radioprogrammet 'The Kyle & Jackie O Show', skriver Daily Mail.

»Det var ikke vores mening at ringe til dig. Men nu, hvor du er her, så går vi ikke ind i det. Vi elsker dig, og vi håber, du har det godt,« undskylder værten Kyle Sandilands.

Deborra-Lee Furness har dog ikke noget imod det uheldige opkald.

»Tak skal I have, jeg sætter virkelig pris på det, I er virkelig søde,« takker den separerede skuespiller for omtanken for sin situation.

»Jeg føler bare, at det er for tidligt. Jeg vil ikke blande mig i alt muligt. Men vi elsker dig, og du må ringe til os, når du er klar til at sludre,« lyder det videre fra radioværten.

Det australske skuespiller-ekspar Deborra-Lee Furness og Hugh Jackman året før, de i september 2023 annoncerede deres skilsmisse. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det australske skuespiller-ekspar Deborra-Lee Furness og Hugh Jackman året før, de i september 2023 annoncerede deres skilsmisse. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

Tidligere har også Hugh Jackman sat fåmælte ord på bruddet.

»Vi går igennem en virkelig svær tid,« lød det kort til en paparazzifotograf fra TMZ, før han høfligt forklarede, at han ikke fandt det passende at diskutere sin skilsmisse på den måde.

Midt i september bekræftede Hugh Jackman og Deborra-Lee Jackman, at de skulle skilles efter 27 år som ægtepar.

Det gjorde de i en fælles udtalelse i det amerikanske magasin People.

»Vores familie har været og vil altid være vores højeste prioritet. Vi påtager os dette næste kapitel med taknemmelighed og venlighed,« lød det.

Skuespillerparret var gift i 27 år og deler de to børn Oscar og Ava på 23 og 18 år.

De mødte hinanden i 1995 under optagelserne til den australske tv-serie 'Corelli', óg her blev de altså stormende forelskede og blev viet året efter.

Deborra-Lee Jackman var allerede da et etableret navn i branchen, mens Hugh Jackman senere fik succes med sin hovedrolle som Wolverine i 'X-Men'-filmene.

Han har også været med i filmene 'The Greatest Showman,' 'Les Misérables' og 'The Prestige'.