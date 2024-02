Lørdag blev det meldt ud, at regeringen vil indføre automatisk organdonation.

Og det er bestemt ikke gået den hjertetransplanterede influencer Line Hoffmeyers næse forbi.

»Jeg er naturligvis uendeligt lykkelig for den udmelding,« skriver Line Hoffmeyer nu i et opslag på Instagram.

Regeringens forslag betyder, at danskerne ikke længere aktivt ville skulle tilmelde sig som organdonorer, som det er tilfældet nu.

Line Hoffmeyer vil fejre livet, selvom prognosen for donorhjertet har været nedslående, har hun tidligere fortalt. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Line Hoffmeyer vil fejre livet, selvom prognosen for donorhjertet har været nedslående, har hun tidligere fortalt. Foto: Tariq Mikkel Khan

I stedet skal alle danskere automatisk registreres som organdorer, når de fylder 18 år, og så skal man i stedet tage et aktivt fravalg, hvis man ikke ønsker at kunne donere sine organer ved sin død.

»I dag er jeg taknemmelig. Taknemmelig for den gave mit liv er. Taknemmelig for alt det, som lægevidenskaben kan. Og taknemmelig for, at vores regering nu endelig foreslår det organdonationssystem som langt de fleste andre europæiske lande allerede har indført, og som jeg meget, meget længe har ment, er den absolut eneste rigtige model,« skriver Line Hoffmeyer.

Den 31-årige influencer blev selv hjertetransplanteret for snart 12 år siden.

Forinden brugte hun ni måneder på venteliste til et nyt hjerte. Undervejs svigtede hendes hjerte, men hun blev genoplivet, og efterfølgende »blev mit liv reddet af en organdonor«, skriver hun nu.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af LINE HOFFMEYER (@linehoffmeyerl)

»Måske betyder det, at færre mennesker skal miste livet,« slutter Line Hoffmeyer sit opslag om regeringens forslag om automatisk organdonation.

I sommer fortalte Line Hoffmeyer åbent, at hendes krop »ikke længere er specielt gode venner« med hendes donorhjerte.

Det skyldtes, at hendes krop var begyndt at danne antistoffer mod hjertet, hvilket lægerne måtte betragte som en kronisk proces.

Derfor har hun også fået en fremtidsudsigt af lægerne. Læs mere om det HER.