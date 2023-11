Helle Thorning-Schmidt har et prominent telefonnummer i sin kontaktbog.

Det afslører den tidligere statsminister, da hun er gæst i den seneste udgave af P3-programmet 'Åbent hus', hvor hun undervejs svarer på spørgsmål fra lytterne.

Programmets vært, Pelle Peter Jencel læser et af dem op: 'Hvem er den mest prominente, du har i telefonbogen'?

Helle Thorning-Schmidt smiler og siger først: 'Skal jeg virkelig afsløre det her i dag?'

Helle Thorning-Schmidt har tilsyneladende popstjernen Rihannas telefonnummer. Foto: Anthon Unger

Herefter svarer hun:

»Altså den fedeste sms, jeg har, er fra Rihanna. I kid you not.«

DR har lagt en video op af øjeblikket, hvor man kan se Pelle Peter Jencel tabe kæben over Helle Thorning Schmidts afsløring.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af DR P3 (@drp3)

Han spørger, hvad der står i sms'en.

»Det må jeg fortælle dig en anden gang,« lyder det fra Helle Thorning-Schmidt og viser Pelle Peter Jencel sms'en fra den amerikanske popstjerne for at bevise sit udsagn.

Helle Thorning-Schmidt forklarer, at hun har mødt Rihanna flere gange, da hun arbejdede som administrerende direktør for det internationale Red Barnet (En post hun havde mellem 2016 og 2019, red.).

Selvom Rihanna mest er kendt for sin musik, har hun ikke udgivet et nyt album siden 2016. I stedet har hun udviklet sig til en succesfuld forretningskvinde. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg kendte hendes kæreste på et tidspunkt,« forklarer Helle Thorning-Schmidt og svarer nej til, at kæresten var Rihannas nuværende kæreste, rapperen A$Ap Rocky.

'Åbent hus' med Helle Thorning-Schmidt fra den 28. oktober kan høres HER.