Skuespiller Helle Hertz er blevet 80 år.

Og det kan desværre mærkes i form af 'dumme skavanker' – og særligt den grønne stær på begge øjne har givet sine udfordringer.

Derfor risikerer den 80-årige skuespillerinde helt at miste synet, fortæller hun til Billed-Bladet, og derfor skal hun nu endnu en gang på operationsbordet.

»Jeg er blevet opereret to gange, men resultatet er det samme. Jeg tager tredje gang til august, for lægen vil prøve noget nyt. Så kan jeg måske bevare det syn, jeg har på det ene øje. Det er ikke sjovt at tænke på, at alt bliver sort,« siger Helle Hertz til ugebladet.

Helle Hertz gik på pension for ti år siden.

Op til da har hun medvirket i et væld af danske film, tv-serier og teaterstykker, ligesom hun startede karrieren som fotomodel.

Helle Hertz var fastansat på Det Kongelige Teater, og blandt andet medvirkerede hun i filmen 'Poeten og Lillemor og Lotte', tv-serien 'Een stor familie' og radiospillet 'Karlsens Kvarter'.

Helle Hertz har dog givet arven videre, for hun er mor til skuespillerne Laura Bro, Nicolas Bro og Anders Peter Bro, som hun fik med sin eksmand, skuespilleren Christoffer Bro.

Efterfølgende levede hun i 16 år med Henrik Hartmann, som er direktør på Betty Nansen Teatret.

Helle Hertz er desuden lillesøster til skuespillerinden Lone Hertz.