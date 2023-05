'Du gjorde det!'

Så kort er beskeden fra den tidligere danske topmodel Helena Christensen i et nyt opslag på Instagram, hvor hun har delt et af billede af sig selv, eksmanden Norman Reedus og deres søn Mingus Reedus.

Beskeden er rettet mod sønnen, som er dimitteret fra college. Hun har også delt en video af far og søn, som jublende går sammen gennem New Yorks gader.

Mingus Reedus har ikke kun haft travlt med at studere. Han er også gået i sin mors fodspor og er begyndt at arbejde som model, hvor han har haft stor succes.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Helena (@helenachristensen)

Blandt andet med en forside for modemagasinet Vogue.

I 2021 kom der dog lidt ugler i mosen omkring den 23-årige model, da han blev sigtet for overfald af mindre alvorlig karakter, efter han efterlod et sår under det venstre øje på en 24-årig kvinde.

Sagen endte med, at parterne indgik forlig. Mingus Reedus erklærede sig skyldig og fik besked på at holde sig fri for ballade i et år og gå til mindst fem rådgivningsmøder.

Skuespilleren Norman Reedus, som er kendt fra film som 'The Boondock Saints' og successerien 'The Walking Dead', og Helena Christensen blev forældre til Mingus Reedus i 1999. De blev skilt i 2003, men har altså, som det kan ses, bevaret en god relation.