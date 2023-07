Den kendte morgenvært Heidi Frederikke siger farvel til TV 2 og Go' morgen Danmark.

Det skriver hun i et længere opslag på Instagram.

'Farvel til verdens dejligste lille morgenfjernsynsbutik. Billedet her er det allersidste, jeg har taget af mig som vært på Go' morgen Danmark – nemlig i går i garderoben efter min allersidste udsendelse,' skriver hun til et selfie af sig selv på det sociale medie.

Den tidligere deltager i 'Vild med dans' fortæller, at hun har været utrolig glad for tiden på programmet, og naturligvis vil savne sine kollegaer.

'Jeg har været en del af det her hus og den her kanal i 17 år. Og det har betydet, at de dejligste, dygtigste og mest ærgerrige mennesker har præget mit arbejdsliv i lige så lang tid. At de så samtidig er sindssygt empatiske og sjove. Det har været gaven med silkesløjfe,' lyder det.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Frederikke (@heidifrederikke)





Der er derfor også nok for tv-værten at tage med sig videre, når hun nu stopper på kanalen.

'Jeg tager de dejligste venskaber, den stærkeste faglighed, det fineste fællesskab og den ypperste journalistiske rejse med mig. Og jeg kan se i dag, hvad den pakke har givet mig af værktøjer.'

Tiden efter jobbet som tv-vært skal gå med at arbejde med sin egen virksomhed.

'Nu afmønstrer jeg glad, stolt og taknemmelig for at bygge videre på min egen drøm og min egen virksomhed, som de seneste fire år har vokset sig stor og stærk,' skriver hun afslutningsvist.