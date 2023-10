Der er 24 timer i døgnet.

Men når man ser på Søren Le Schmidts skema, kan man få den idé, at han har lidt flere timer at gøre med end os andre.

Udover familielivet og sit job som designer, kan han også ses på både DR og TV 2 i rollerne som henholdsvis dommer i 'Danmarks næste tøjdesigner' og danser i 'Vild med dans'.

Det er slet ikke svært for dig at forene alle de kasketter?

»Næ, det synes jeg ikke. Jeg trives ret godt i det. Jeg har altid fungeret bedst, når jeg har gang i forskellige projekter, men allervigtigst er det jo at have det sjovt, og at man godt kan lide det, man laver. Og det kan jeg med alle de ting, jeg har gang i lige nu,« forklarede han efter fredagens 'Vild med dans', hvor han sammen med dansepartner Mie Moltke gik videre.

Selvom han nu er en meget direkte del af programmet, har han også tidligere – ganske vist indirekte – været med. Hans kjolekreationer har således gennem årene været et populært valg hos danseprogrammets værter.

Sådan var det også fredag aften, hvor Sarah Grünewald var trukket i en af Søren Le Schmidt kreationer. Han tror dog ikke, at det kastede flere rosende ord fra værten af sig.

»Jeg har lavet kjoler til 'Vild med dans' i mange år. På den måde er der intet nyt i det. Det er ekstra sjovt i år, fordi man selv står på gulvet, men om der er kommet noget ekstra godt ud af det, det ved jeg ikke. Det ville komme bag på mig.«