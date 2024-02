Hvad har 'Matador' og 'Badehotellet' til fælles?

De har begge trukket masser af seere til tv'et, de foregår i samme tidsperiode, og så er der én ting til.

Sonja Oppenhagen.

I 'Matador' spillede hun den unge Vicki Arnesen, mens hun i 'Badehotellet' har udfyldt rollen som Lydia.

Onsdag aften var hun og Birthe Neumann, som i 'Badehotellet' spiller Fru Fjeldsø, da også på plads til gallapremieren på den 10. og sidste sæson.

Her kom de med deres syn på, om 'Badehotellet' er blevet større end 'Matador'.

»Det er blevet noget andet. Jeg tror ikke, man kan sige, at det er blevet større, men det er blevet noget andet, og det er helt klart, at det har et større publikum i dag. Det er 64 afsnit, vi (Matador, red.) lavede 24,« forklarede Sonja Oppenhagen.

»Nu må du ikke sige 'vi',« indskød Birthe Neumann med reference til, at hun altså ikke var en del af 'Matador'.

»Men det er sgu da fantastisk, at Sonja har været med i både 'Matador' og så det her. Du er jo et nationalklenodie.«

Første sæson af 'Badehotellet' blev sendt i 2013.

Den 10. og sidste sæson får tv-premiere 3. marts.