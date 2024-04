Berlingske har allerede en ny chefredaktør på plads.

Tirsdag meldte mediet ud, at chefredaktør Mette Østergaard havde sagt op. Nu er afløseren fundet.

Fra den 1. maj indtræder Berlingskes hidtidige redaktionschef for Opinion, 51 årige Pierre Collignon, som chefredaktør.

Det skriver Berlingske i en pressemeddelelse hvor Berlingskes ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen udtaler:

»Jeg er meget glad for, at Pierre Collignon har sagt ja til at blive min kollega som chefredaktør på Berlingske. I de seneste seks år, hvor Pierre har været debatredaktør, har vi haft et fremragende samarbejde, og det glæder jeg mig til, at vi kan intensivere nu.«

Pierre Collignon vil, indtil Berlingske har udpeget en ny debatredaktør, fortsætte som konstitueret også i den funktion.

Mette Østergaard har valgt at sige op for at tiltræde en post som direktør for Public Affairs, kommunikation, brand og marketing i Dansk Industri.