Gustav Salinas og Niels Goido danner ikke længere par.

Efter halvandet år som kærester har realitystjernen Salinas og marketingdirektøren i hans slikfirma valgt at gå fra hinanden.

Det bekræfter Gustav Salinas overfor B.T.

»Vi har det stadig rigtig godt sammen som venner, måske alt for godt, og det er derfor vi stadig ønsker at drive Salinas Slik sammen,« fortæller den tidligere realitystjerne, der i dag er selvstændig som personlig træner og med sit eget sukkerfri slikmærke.

Derfor flytter Niels Goido også ud af Gustav Salinas' nyrenoverede hjem i København.

»Han flytter tilbage i sin lejlighed, som han har haft hele tiden,« fortæller Gustav Salinas.

Gustav Salinas og Niels Goido har før været gået fra hinanden, da de også dannede par fire år forinden, de i oktober 2021 fandt sammen igen.

Denne anden gang virkede forholdet ellers til at gå strålende, da Niels Goido – som går under kælenavnet Mulle – foruden at rykke ind i Gustav Salinas' nyrenoverede hjem i Nordhavn, også kom ind i Gustav Salinas' selvstændige forretningsliv.

Niels 'Mulle' Goido og Gustav Salinas stopper som kærester, men fortsætter som partnere. Foto: Privat. Vis mere Niels 'Mulle' Goido og Gustav Salinas stopper som kærester, men fortsætter som partnere. Foto: Privat.

I dag er Niels Goido partner og salgschef i Salinas Slik, som sælger sukkerfrit slik, og det fortsætter han altså med at være, selvom parret er gået fra hinanden.

Gustav Salinas og Niels Goido nåede også at få en fælles hund ved navn Bella.

»Han har valgt, at det er bedst at jeg beholder hende, men han er altid velkommen til at passe hende,« siger Gustav Salinas.

Han har ligeledes delt de triste nyheder i et opslag på sine sociale medier.

'Mulle og jeg har valgt i fællesskab, at vi ikke skal danne par mere. Der er ikke nogen sure miner. Vi vil bare hellere være arbejdskollegaer og drive Salinas Slik, som er vores hjertebarn,' skriver Gustav Salinas.

'Mulle har valgt at det er mig der skal beholde Bella, og det har jeg sagt er cool. Han vil selvfølgelig stadig passe hende engang imellem, da vi som sagt stadig arbejder sammen og drømmer om at tage Salinas Slik til nye højder. Det er her vores fokus vil være,' skriver Gustav Salinas.