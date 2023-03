Lyt til artiklen

Ghita Nørby mener, at vi er underlagt 'et system', der bestemmer og vokser over os.

Det skriver hun i et debatindlæg hos Politiken.

Tankerne om, hvad teknologi og sværhedsgraden af dennes sikkerhedsforanstaltninger gør ved mennesker udsprang af et meget håndgribeligt problem i skuespillerens hverdag:

Hendes iPad bad om at blive opdateret.

Ifølge Ghita Nørby sagde hun ja til opdatering – og så gik det helt galt.

»Alting gik amok, der blev bedt om kodeord og valg af svar på underlige spørgsmål. Jeg mente, at jeg havde forstået, hvilke kodeord jeg blev bedt om. Dem brugte jeg så, og så blev opdateringen rasende på mig. Intet duede, alt var forkert, og så havde jeg pludselig brugt mine kodeord over de tre gange, det er muligt. Så sad jeg der og gloede fortvivlet på min kære iPad,« lyder det i indlægget.

Ghita Nørby beskriver, hvordan hun først forsøger at få hjælp i sin bank, og siden at hun bliver nødt til at tage på Borgerservice for at få hjælp.

Og selvom det hele lykkedes, så er Ghita Nørby frustreret over hele situationen.

Hendes 'sjæl græder' faktisk.

»Vi er i dag underlagt et system, som suverænt bestemmer over os, og systemet vokser og sluger os, og individualitet og menneskelighed er fremmede begreber. Og det har ikke noget med alder at gøre. Alle aldre kigger på mobilskærmen, alle går ind i hinanden, og ingen ser, at foråret er ved at komme,« afslutter hun sit indlæg.

B.T. har kontaktet Ghita for at få svar på, hvad der egentlig var problemet med hendes iPad, og hvad hun håber, at indlægget skal gøre folk opmærksomme på.

Hun er i skrivende stund ikke vendt retur.