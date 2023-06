Onsdag skulle Ghita Nørby ud at handle, men da hun åbnede sin taske, fik hun sig en ubehagelig overraskelse.

Hendes pung var blevet stjålet.

Det skriver Her&Nu.

»Det, der er det værste, og som vi alle sammen kommer ud for, det er den verden, vi lever i. Jeg går bare i et almindeligt supermarked med min taske, som er lukket. Alting er i orden. Og så tager jeg nogle fuglefrø, og så er min pung pludselig væk,« fortæller hun til ugebladet.

Hun så to mænd, som hun mistænker for at kunne stå bag tyveriet, men som hun fortæller, går hun jo ikke rundt på forhånd og mistænker folk for at kunne finde på den slags.

Nu skal hun have erstattet alle de kort, der var i pungen. Eksempelvis kreditkort.

Her&Nu har også talt med Nordsjællands Politi, som bekræfter, at de har fået en anmeldelse om et tyveriforhold, og at sagen nu efterforskes.

I deres døgnrapport har Nordsjællands Politi også skrevet, at flere borgere har fået stjålet deres pung under indkøbsture i regionen, så noget kan tyde på, at Ghita Nørby er et af de uheldige ofre.