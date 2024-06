»Lige nu er det lidt på standby, vi ved faktisk ikke så meget.«

Sådan lød det i marts fra Geggo til Her&Nu, som spurgte ind til hende og Gengiz' arrangement, 'Stjerneboksning', hvor danske kendisser går i bokseringen og kæmper mod hinanden.

Det blev aflyst i 2023, men dengang lød det dog, at det ville vende stærkt tilbage i 2024.

Men det blev der altså sået tvivl om i marts, og nu har parret truffet en beslutning, som de fortæller om i deres podcast 'Helt ærligt'.

»Vi valgte i sidste øjeblik at stoppe 'Stjerneboksning' for nu. Jeg tror også, man skal huske ikke at tage for meget ind, for vi har også en familie, vi skal passe,« forklarer Gengiz ifølge Her&Nu.

Samtidig fortæller Geggo, at 'Stjerneboksning' er et af de projekter, som parret tjener færrest penge på.

Parret har tidligere fortalt til B.T., at boksestævnet ikke var en guldrandet forretning.

»Nogen tænker, vi tjener en masse penge på det, men det er, fordi de ikke ved, hvor mange udgifter der er. Der er rigtigt mange udgifter,« fortalte Geggo i 2019.

'Stjerneboksning' har blandt andet haft navne som Philip May, Türker og Sille Nimholm på plakaten.