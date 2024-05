Freja Kirk og Sus Wilkins dannede par i over 10 år inden de skiltes som venner.

Det tidligere par mødte endda op til arrangementer sammen efter bruddet, men det sluttede lynhurtigt, da det kom frem, at Sus Wilkins havde fundet en ny kæreste.

Nemlig den tidligere fodboldspiller Nicklas Bendtner.

Efter eksens nye partner stoppede sangerinden Freja Kirk med at følge Sus Wilkins på Instagram.

Til det svarede hun, »Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det ikke er nemt at stå på sidelinjen uden at kommentere alt for meget,« forklarede Freja Kirk dengang.

Siden har hun ikke kommenteret på eksens nye forhold eller opløsningen af deres ægteskab.

Freja Kirk og Sus Wilkins på rød løber til Rainbow Awards i Cirkusbygningen i København, tirsdag den 2. november 2021. Siden er de to gået fra hinanden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Freja Kirk og Sus Wilkins på rød løber til Rainbow Awards i Cirkusbygningen i København, tirsdag den 2. november 2021. Siden er de to gået fra hinanden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er indtil nu, hvor sangerinden endelig sætter ord på sine følelser.

Det gør hun i et post på Instagram.

»Den her sang er min første offentlige kommentar på alt det med Sus! Det har været sindssygt at gå fra alt til intet på så kort tid og opleve noget så personligt og smertefuldt blive blæst op af medierne og samtidig kunne følge med i hendes nye liv – som alle andre,« skriver Freja Kirk og fortsætter:

»Jeg har grædt og bollet, gået Caminoen, vinterbadet og drukket mig fuld med gode venner og stenet og bare prøvet at være til i mit nye liv, for at komme videre.«

Sangerindens nye sang kommer til at hedde 'Man kan græde oceaner,' og den udkommer midnat.