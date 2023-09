I februar takkede Frederik Haun ja til at blive CEO for firmaet Diamantbørsen - en rolle han overtog fra stifteren Katerina Pitzner.

Men lykken var kort, og i august meddelte den tidligere 'Bagedyst'-finalist sin afsked, som træder i kraft til december.

Nu sætter han flere ord på, hvorfor det blev så kort en flirt med diamantbranchen.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg startede, fordi Katerina dansede med Morten (Frederik Hauns mand, red.) sidste år i 'Vild med dans'. Hun tog fat i mig dengang og spurgte, om jeg havde lyst til at komme ind i hendes branche, og det syntes jeg var sindssygt spændende,« fortæller han på den røde løber forud for premieren på 'Vild med dans'.

»Jeg er typen, der hopper ud i det med begge ben, men så måtte jeg bare sande, at det ikke var den rette branche for mig. Jeg kendte ikke noget til diamantbranchen, før jeg kom ind i den, og det har taget lidt tid at finde ud af, efter jeg startede, om det var det rette, og det måtte jeg sande, at det var det ikke.«

Frederik Haun slår fast, at det har været spændende og lærerigt at være CEO for Diamantbørsen, men at hans passion ligger et andet sted, nemlig hos hans Instagram-profil, som han tidligere har levet af, og som han nu vil vende tilbage til at leve af.

»Der var ikke tid til at lægge fuld tid begge steder, så derfor tog jeg beslutningen om at gå tilbage til mit influencervirke.«

Katerina Pitzner har også tidligere bekræftet Frederik Hauns stop i hendes virksomhed, som af samme grund vil blive sat i bero.

'Diamant Børsen går herefter i dvale og ophører sine aktiviteter på ubestemt tid,' skrev Katerina Pitzner i et opslag på Instagram og forklarede ligeledes, at 'varelageret nedbringes' i samme ombæring.