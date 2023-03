Lyt til artiklen

Som Kirsten Birgit fra ‘Den korte radioavis’ er han kendt for at køre satiren helt ud til kanten. Og helst udover. Men undskyld er et ord, han helst ikke tager i sin mund.

»Jeg har gjort det én gang. Så blev jeg politianmeldt,« siger Frederik Cilius. Med smilerynker i panden.

Enhver, der har hørt programmet eller set hans og Rasmus Bruuns shows, ved, at det kræver en god portion selvironi at være dén, der bliver taget under deres kærlige behandling.

Og det var, hvad Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti blev tilbage i 2019, hvor hun som en aprilsnar blev ringet op af Kirsten Birgit, som udgav sig for at være politibetjent.

Hun påstod, at en lastbil var kørt gennem bodegaen A'porta i Mariager, som Pia Adelsteen ejer med ægtemanden Kim Christiansen, og en person var død.

»Jeg havde regnet med, at hun med det samme kunne høre, hvem det var, og at det var for sjov. Det gjorde hun ikke, og jeg omstillede mig ikke hurtigt nok.«

»Det udviklede sig i en retning, jeg slet ikke havde forestillet mig,« forklarer Frederik Cilius.

Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti fandt det på ingen måde morsomt, da 'Den korte radioavis' lavede en aprilsnar på hende. Foto: Nikolai Linares Vis mere Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti fandt det på ingen måde morsomt, da 'Den korte radioavis' lavede en aprilsnar på hende. Foto: Nikolai Linares

Derfor valgte han også efter udsendelsen at række ud til Pia Adelsteen.

»Jeg ringede og gav en undskyldning. Rasmus og jeg var godt nok ikke enige, men jeg havde det enormt dårligt med det, og derfor skulle hun have en undskyldning.«

»Så det fik hun. Og en buket blomster. Så fik jeg til gengæld en politianmeldelse. Det irriterede mig lidt. Derfor trak jeg min undskyldning tilbage. For sjov,« fortæller han med grin.

Frederik Cilius erkender blankt, at det langt fra er første gang, at han som Kirsten Birgit er gået for langt.

Men – som han siger – »ingen mennesker går gennem livet uden fejl. Og det sker også når man sender en times radio om dagen i fem år.«

Ordet undskyld kommer han dog ikke til at sige igen.

Det er en uheldig tendens i tiden, at undskyldninger udelukkende opfattes som en bekræftelse på, hvor skidt en person er, mener Frederik Cilius. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det er en uheldig tendens i tiden, at undskyldninger udelukkende opfattes som en bekræftelse på, hvor skidt en person er, mener Frederik Cilius. Foto: Bax Lindhardt

»På det principielle plan har vi på ‘Den korte radioavis’ haft et dogme om ikke at sige undskyld. For når først du begynder, hvad bliver så det næste?«

»Det er som at åbne Pandoras æske,« siger Frederik Cilius, som sammen med Rasmus Bruun har lavet det satiriske radioprogram siden 2015.

Men det er ikke den eneste grund til at undskyldninger er bandlyst. Han er nemlig dybt frustreret over, de i dag synes at være uønskede.

»Det nye synes at være, at undskyldningen totalt har mistet sin gang på jord. Der er ingen, der vil acceptere en undskyldning mere.«

»Så du får ikke noget ud af at undskylde mere. Det er meget uhyggeligt, og jeg bryder mig faktisk ikke om det,« siger Frederik Cilius.

Han mener nemlig, at en undskyldning i dag udelukkende opfattes som en bekræftelse på, hvilken skidt person du er.

»Man er blevet så fokuseret på menneskets slette gerninger, at de er definerende for hele deres karakter.«

»Siger du undskyld, er du et svin og kan tage den undskyldning og stikke den op i røven. For du er bare sexist, misogyn, grænseoverskridende eller whatever, mener man åbenbart.«

»Så undskyldningen er blevet brænde på bålet,« siger Frederik Cilius om dét, han kalder en kedelig og ureflekteret tendens i tiden.«

For ingen – heller ikke ham selv – er ufejlbarlig.

»Man kan ikke leve et liv uden at jokke i spinaten indimellem.«

Så dét kommer både Frederik Cilius og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm til at fortsætte med.

Frederik Cilius kan opleves i ‘Operarejsen 2’ på DR