Han bor blot et velvoksent stenkast derfra, har været en del af og fulgt det fra den spæde begyndelse. Men hvordan fremtiden tegner for fristaden, tør han knap spå om.

»For det er nogle rå kræfter, der er kommet ind dér,« siger Franz Beckerlee om udviklingen på Christiania, hvor banderne sidder benhårdt på Pusher Street. Og hvor frygt og usikkerhed nu hersker.

For kort tid siden blev én dræbt og flere såret – herunder en turist – under dét, der angiveligt var en kamp mellem to rivaliserende bander om netop det lukrative hashmarked på Christiania.

‘Endnu en skudepisode og endnu et drab har rystet Christiania,’ skrev fristaden efterfølgende i en pressemeddelelse og slog fast:

‘Det her kan ikke fortsætte. Det må ikke fortsætte. Det skal ikke ødelægge flere liv’.

Derfor vedtog christianitterne da også på et fællesmøde den efterfølgende dag, at Pusher Street skal lukke. At det er den eneste løsning.

Hvilket Franz Beckerlee er enig i.

Såvel han selv som de øvrige medlemmer af Gasolin boede dengang – som nu – på Christianshavn og han husker, hvordan de var vidner til, at progressive unge overtog og rykkede ind på det gamle militærområde.

Christiania har altid været kendt som en landsby i byen. Men tingene har ændret sig. Foto: Bent K Rasmussen/Nordfoto

»Nu er det jo nærmest blevet en turistmagnet. Det er lige før, at det ligger over ‘Den lille havfrue’. Det er da lidt sjovt,« smiler den i dag 81-årige Franz Beckerlee.

Men selvom han i dag ikke længere kommer i fristaden, kender han flere, der bor der og følger med i udviklingen.

»Selvom det ikke er Christianias skyld, så har der været nogle uheldige ting, og udviklingen er betænkelig,« siger han om bandernes dominans.

»Selvfølgelig kommer det til at hjælpe på det, at de nu vil lukke Pusher Street, men spørgsmålet er, om de kan holde de kræfter udenfor.«

»For dem, der sælger det der halløj derinde, de giver ikke op på det marked uden videre, bare fordi christianitterne nu synes noget andet,« lyder Beckerlees vurdering.

På et fællesmøde i slutningen af august besluttede beboere på Christiania, at Pusher Street skulle lukkes. Foto: Soren Bidstrup

»Så det kan godt blive spændende at se, hvordan man løser det. De kan i hvert fald ikke løse det selv. De må have ordensmagten med.«

»Og jeg tror, at den er rimelig tilfreds med, at salget er koncentreret der, for så behøver de ikke holde øje med alle gadehjørner i byen.«

Han husker selv de tidligere gange, hvor Christiania har forsøgt at lukke hashhandlen, og hvor salget så rykkede ud i hele København, og politiet måtte bruge store ressourcer på at overvåge.

»Sådan kunne man godt forestille sig, at det blev igen,« siger Franz Beckerlee, som ikke er i tvivl om, hvilken løsning han tror på.

»Legaliser det. Det med at ryge det halløj har jo alligevel sin tid. Det er en periode i ens liv, hvor det finder sted. Så snart man bliver lidt ældre, er det ikke så sjovt længere.«

