'Medieluder', 'kælling', 'Gucci-Helle' og 'Botox- Lady', 'kæmpe mær', 'Latterlig fruentimmer', 'selvcentreret furie', 'Barbie' og 'blondine dum'.

Sådan lyder blot nogle af de sexistiske kommentarer, som er blevet kastet efter den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt på de sociale medier, efter hun har forlangt en undskyldning af Troels Lund Poulsen (V).

Og det er et problem, mener forskere.

Det viser nemlig, at der fortsat ikke er ligestilling i dansk politik. Sådan lyder det fra Drude Dahlerup, der er professor emerita i køn og politik ved Roskilde Universitet.

»Det viser, at der i samfundet stadig er den slags sexistiske normer og gamle fordomme overfor specielt kvindelige politikere, og at man bruger nogle unfair metoder og forsøger at ramme kvinder på deres køn. Det er forkasteligt, og det må holde op,« siger hun.

Helle Thorning-Schmidt med sin mand, Stephen Kinnock. Foto: Anthon Unger

Ligestillingsforsker Anette Borchorst, der er professor emeritus i samfund og politik ved Aalborg Universitet, er enig:

»Det er i hvert fald en tendens i politik til, at der er nogle særlige mekanismer, der kører hen over kvinderne og nedgør dem,« siger hun og tilføjer.

»Der er mange ting, der går godt i forhold til ligestilling, hvis du tager det helt overordnet. Der er nogen ting, der har flyttet sig, vi ser det især ved krænkelsessager, men der er også en hel del sager, hvor det ikke flytter sig«.

Og kontrasten er stor. For mens de mange tusinder kommentarer til sagen på især Facebook den seneste uge har delt vandene nogenlunde ligeligt mellem folk, der både er for og imod Helle Thorning- Schmidt og Troels Lund Poulsen, så er der en klar forskel i, hvordan de omtales.

Mens der i en del tilfælde bliver kastet nedværdigende og sexistiske bemærkninger efter Helle Thorning-Schmidt, så bliver Troels Lund Poulsen i værste fald 'blot' omtalt som 'Trolex' (henført til balladen om, da han fik et Rolex ur af en oliesheik) samt 'Traktor Troels', hvilket vicestatsministeren også selv kalder sig på Instagram.

Ifølge Drude Dahlerup viser det, at der stadig er fordomme mod kvindelige politikere, specielt på de sociale medier.

»Det er gamle fordomme, der ikke er blevet udryddet om, at rigtige politikere skal være mænd. Og der findes mange mænd , som stadig ser på kvinder, som nogen der er nye og bryder ind i det mandlige univers. Det gør de også, men det tager lang tid, før de gamle fordomme og bias bliver udryddet,« siger hun.

Thorning vil jagte Troels Lund til sin død: 'De rygter skader os stadig'



Det var i sidste uge, at Helle Thorning-Schmidt bragte den gamle sag på banen, da hun blev spurgt, om hun havde et godt råd til Troels Lund Poulsen, der havde annonceret sit kandidatur til posten som Venstre-formand.

Helle Thorning-Schmidt benyttede lejligheden til at kalde Troels Lund Poulsen for uhæderlig, da han aldrig havde beklaget overfor hende og hendes familie, at han i sin tid som skatteminister tilbage i 2011 kort før valgkampen havde været involveret i hendes skattesag, og desuden havde været med til at sprede falske rygter om, at hendes mand, Stephen Kinnock var homoseksuel.

»Jeg håber stadig på, at sandheden kommer frem, og jeg håber stadig på, at Troels Lund Poulsen finder ud af, at det, han gjorde, var forkert, og finder ud af, at han må beklage overfor dem, det går ud over,« forklarede Thorning-Schmidt efterfølgende til B.T.

Helle Thorning -Schmidt blev udsat for en større interesser for sit privatliv som statsminister end hendes mandlige kolleger. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Her fortalte hun også, at hun ville jagte en undskyldning, så længe hun levede, og at det for hende ikke handlede om hævn, men mere om at tegne et nuanceret billede af Troels Lund Poulsen. Efter hendes mening var han efter sit kandidatur til posten som Venstre-formand blevet fremstillet som 'den ordentlige fyr fra Jylland', hvilket hun altså ikke er helt enig i.

Ifølge Drude Dahlerup var skattesagen set i en politisk kontekst en stor skandale. Hun undrer sig derfor ikke over, at Helle Thorning-Schmidt har bragt den gamle sag på banen igen og fortsat vil have en undskyldning.

»Jeg synes, det er helt rimeligt, når hun gør det. Men det er jo også byrdefuldt at gøre det. For når man bliver hængt ud på denne her måde, så er det nemmere bare at tie stille,« siger hun.

Der blev ifølge Drude Dahlerup gået hårdere til Helle Thorning-Schmidt personligt, da hun blev Statsminister end til hendes mandlige forgængere, hvilket Dahlerup mener hele diskussionen om hendes påklædning ('Gucci-Helle') samt Skattesagen og rygterne om Stephen Kinnocks seksualitet er eksempler på.

»Det var er der ingen tvivl om. Det med, at man gik i dybden med hendes privatliv, det havde man ikke set før på samme måde. Der er ingen tvivl om, at hun har været mere udsat som den første kvindelige statsminister. Hun brød et glasloft og nogle gamle normer.«

Ekspert om balladen mellem Thorning og Troels Lund : 'Han er blevet taget med bukserne nede'

B.T. har ikke haft held med at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt til kommentarerne på de sociale medier.

Hun har dog tidligere – blandt andet i sin bog 'Blondinens betragtninger' nævnt, at hun som statsminister måtte lægge øre til mange sexistiske udsagn og handlinger.

B.T. har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen. Han har indtil videre nægter at tale om den betændte sag, da han henviser til, at 'den er afsluttet for hans vedkommende.'

Skattesagskommissionen fandt aldrig frem til, hvem der havde ansvaret for lækagen af Helle Thorning-Schmidts families private skattepapirer til B.T. Troels Lund Poulsen fik dog efterfølgende en næse, da han som skatteminister var ansvarlig for det, der foregik i hans ministerium.

Troels Lund Poulsen blev desuden kritiseret af kommissionen for at have spredt rygterne om, at Helle Thornings mand, Stephen Kinnock, skulle være homoseksuel.