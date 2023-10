De var to af TV 2's helt store 'Vild med dans'-profiler, før de for 12 år siden forlod rampelyset.

Fredag aften var de tilbage.

Steen Lund og Viktoria Franova var fredag aften blandt gæsterne i studiet i anledning af 'Vild med dans' 20- års jubilæum.

Den ene er helt færdig med 'Vild med dans', den anden holder døren lidt på klem.

Victoria Franova fotograferet i 2012. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

Viktoria Franova, der i dag er 47 år, debuterede som professionel danser i 'Vild med dans' tilbage i 2006, hvor hun fik en andenplads med sangeren Simon Mathew.

Hun er født og opvokset i Slovakiet, men tog efter et ophold i London videre til Danmark med danseren Klaus Kongsdal, og det blev hendes vej ind i TV 2's danseverden, hvor hun i sine tre sæsoner også nåede at danse med model Oliver Bjerrehuus og skuespiller Nicolaj Kopernikus.

»Det var en familieagtig følelse af sammenhold. Jeg elskede at se folk udvikle sig og blomstre i 'Vild med dans',« husker hun i dag tilbage på sin tid i 'Vild med dans'.

I 2009 blev hun gift med iværksætteren Jacob Jønck, som hun i dag har tre børn med.

De har boet meget i udlandet, og derfor har hun ikke fulgt særlig meget med i 'Vild med dans' de sidste mange år, fortæller hun videre.

»Vi har boet i USA i de sidste tre år, så der har ikke været tid til det. Jeg elsker stadig at danse. Jeg underviser og er dommer i dansekonkurrencer. Især i udlandet,« forklarer Viktoria Franova.

Hun afviser at gøre comeback i 'Vild med dans' i fremtiden. I hvert fald på ét punkt:

»Som danser? Nej. Som dommer? Det må vi se til,« smiler hun.

Steen Lund og Vicki Berlin fik i 2007 en andenplads i 'Vild med dans'. De tabte finalen til skuespiller Robert Hansen og hans dansepartner Marianne Eihilt. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Steen Lund, der i dag har rundet de 54 år, var første gang med som professionel danser i 2005, da han fik en tredjeplads med tv-vært Sisse Fisker.

Året efter vandt han 'Vild med dans' med håndboldspiller Christina Roslyng.

Det år han husker tydeligst, var, da han i 2007 blev fløjet ind som skuespiller Vicki Berlins dansepartner, da den professionelle danser Jesper Dalsgaard pludselig sprang fra efter fem fredage – ifølge en pressemeddelelse på grund af 'massivt arbejdspres'.

»Jeg var i London på en forretningsrejse, da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg kunne stille op dagen efter. Det kunne jeg ikke, men jeg kunne dagen efter, og så havde vi kun en dag til at lave en koreografi og øve,« husker Steen Lund i dag sin hæsblæsende sæson med Vicki Berlin og tilføjer:

»Vi gik ind og nailede den, og derfra kørte vi bare med klatten. Det var en fed sæson.«

Steen Lund og håndboldspiller Christina Roslyng vandt i 2006 'Vild med dans' over skuespiller og sanger Simon Matthew og Viktoria Franova i finalen. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Steen Lunds karriere som fast danser i 'Vild med dans' sluttede i 2011, hvor han fik en sjetteplads med sanger og skuespiller Kaya Brüel.

Adspurgt om han kunne tænke sig at være med igen i fremtiden, svarer han først:

»Tjaaa. Jeg er blevet for gammel. Så skulle jeg have et gangstativ med. Mange af de dansere, der har været med igennem årene, har jeg jo undervist, da de var børn og unge. Det fortæller lidt om, hvor gammel jeg er.«

Han tilføjer:

»Når man har danset hele sit liv, ville jeg da lyve, hvis jeg sagde, at det ikke kriller gevaldigt i tæerne, når musikken spiller. Men det er også bare sindssygt hårdt at være med.«

Men hvad nu hvis TV 2 ringer til næste år og spørger, om du vil være med?

»Så tager vi det op til den tid. Jeg vil ikke afvise det, men jeg er sgu ved at være ved udløbsdatoen.«

En tredje tidligere 'Vild med dans'-profil Vickie Jo gæstede også 'Vild med dans'-jubilæumsprogram.

