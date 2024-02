Først var der lukket, nu er der åbent.

Forlaget Lindhardt og Ringhof har fået et par hårde ord med på vejen, efter de i første omgang havde valgt at lukke et kommentarspor til et forsvar af Cecilie Haugaards nye bog 'Instagrim' på Instagram.

For nu har de valgt at åbne for kommentarer og anerkender, at der var tale om en lidt for hastig og forkert beslutning i første omgang.

Det skriver forlaget i en kommentar på opslaget.

'Vi burde ikke have lukket kommentarsporene. Derfor er de nu åbne. Debatten er nemlig vigtig, og det er netop derfor, Cecilie Haugaard og vi gerne ville udgive bogen,' lyder det.

Forlaget skriver også, at de er kede af, hvordan debatten har udviklet sig.

'Både hun og vi er dog kede af, at debatten i stedet for er kommet til at handle om hende som afsender.'

View this post on Instagram A post shared by Lindhardt og Ringhof (@lindhardtogringhof)

I Lindhardt og Ringhofs afsluttende kommentar lyder det, at man står på mål for bogen.

'Bogens ambition er at undersøge, hvordan vi kan lære at styre de sociale medier, så de ikke styrer os. Det projekt står vi – som sagt – hundrede procent på mål for.'

Kritikken af Cecilie Haugaard har været beskrevet i flere medier, efter influenceren gæstede tv-programmet 'Deadline' på DR.

Her skulle Cillemouse fortælle om sin bog, men flere kommenterede efterfølgende, at hun virkede privilegieblind og hyklerisk i sine udtalelser.

Siden har influenceren lagt en forsvarsvideo ud på sin egen Instagram, hvor hun siger, at hun er glad for debatten og tager kritikken til sig.

Der er dog lukket for kommentarer på hendes opslag på Instagram.

B.T. har tidligere talt med Trine Ravn, der er fagbogsdirektør hos Lindhardt og Ringhof, om deres holdning til kritikken af Cecilie Haugaard som afsender på bogen.

Her ønskede de ikke at svare på spørgsmålene, men udtalte i stedet:

»B.T.’s spørgsmål afspejler, ligesom den øvrige debat om bogen, at der desværre ikke er nogen, som har læst den endnu.«

»Cecilie Haugaard har skrevet en god og relevant bog. I bogen taler hun med en række eksperter, som forklarer, hvordan sociale medier virker, hvordan de påvirker os, og hvad man selv kan gøre for at tage kontrol og blive en bevidst forbruger af sociale medier. Med sin egen professionelle erfaring fra Instagram er hun en væsentlig stemme i den sammenhæng,« lyder det.

B.T. har dog haft to journalister til at læse bogen og har også stillet uddybende spørgsmål til forlaget, som de ikke har ønsket at svare på.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Cecilie Haugaard til kritikken.