Elisa Lykke, der er pr-agent, forfatter og journalist, fortæller, at hun har kræft.

Det gør hun i et opslag på Instagram.

Samtidig har hun også delt en video fra fredag i sidste uge, som stammer fra Danish Beauty Award. Her skulle Elisa Lykke overrække en pris.

Og undervejs i sin tale kom Elisa Lykke ind på kræft, hvorefter hun tog sin paryk af og fortalte om sin kræftdiagnose.

»Da jeg selv lige nu er i kemoforløb, gav det mening for mig at give denne pris. Jeg er p.t. i i den mest sårbare periode i mit liv, og bare tanken om at vise mig uden paryk var ekstremt grænseoverskridende og faktisk skamfuldt,« skriver Elisa Lykke og fortsætter:

»En meget uvant følelse for mig og netop derfor bød jeg skammen op til dans og lavede en 'wigdrop', fordi hvad kan vi bruge skammen til?«

Elisa Lykke skulle overrække prisen for årets makeup-produkt – og netop derfor gav det mening for hende at fortælle om kræftdiagnosen på netop det tidspunkt.

»Jeg har været utrolig glad for at kunne pynte mit ansigt i en hård tid, hvor man ikke kan kende sit spejlbillede. Makeup har hjulpet mig til følelsen af normalitet i noget ret så unormalt.«

»Men de kvinder, jeg har mødt undervejs i mit forløb, har alle uden undtagelse haft det forfærdeligt med tabet af sin kvindelighed som blandt andet ligger i ens ansigt, vipper, bryn og hår. Så jo ‘Look Good Feel Better’ er ret rammende midt i alt det kemo,« skriver hun.

Hun tilføjer, at hun indtil nu har haft et behov for at holde sin sygdom privat. Hvilken form for kræft, hun har, nævner hun ikke.

»Jeg har lige skullet lande i det hele ovenpå en rørende modtagelse både i salen, men også fra alle de delinger og beskeder der har været her på SoMe. Mange tak for den kærlighed og omsorg.«

Elisa Lykke er blandt andet pr-agent for Caroline Fleming, Jarl Friis-Mikkelsen og Sara Blædel.

Og så har hun skrevet flere bøger, herunder 'Fantasier', 'Kvindefantasier' og 'Mandefantasier'.