Melvin Kakooza, Mahamad Habane, Hadi Ka-Koush og Joel Hyrland tager næste år på en stor comedy-turné i Danmarks største indendørs arenaer.

De fire komikere har længe talt om at tage på landevejen sammen med et kæmpe comedyshow – og så håber Melvin Kakooza og Mahamad Habane, at turneen kan rette op på én gennemgående misforståelse:

Folk kan ikke se forskel!

»Jeg får tit at vide, at jeg har vundet DM i standup,« fortæller Mahamad Habane.

Det har han aldrig.

Folk forveksler ham med Melvin Kakooza, der blev Danmarksmester i standup i 2017.

Mahamad Habane tilføjer med et grin:

»Jeg retter dem aldrig.«

Mahamad Habane. Foto: Pressefoto Vis mere Mahamad Habane. Foto: Pressefoto

Melvin Kakooza fortæller, at han til gengæld har fået ros for at have optrådt til kronprinsparrets priser – hvilket han heller aldrig har gjort.

Det gjorde Mahamad Habane i 2019.

Melvin Kakooza tilføjer:

»Det tager jeg også gerne æren for.«

Mahamad Habane fortæller, at det kun er en uge siden, at en lille dreng kom hen til ham iført en 'Sunday'-trøje (Melvin Kakoozas tv-serie, red.) med Melvin Kakoozas ansigt på maven.

»Jeg har dit hoved på min trøje,« gengiver Mahamad Habanes drengens ord.

Melvin Kakooza tilføjer grinende:

»Så den her turné bliver også meget 'Se der er to! I kan se det på plakaten.«

Foto: Pressefoto Vis mere Foto: Pressefoto

Comedyshowet har fået titlen 'Bros – Så blev der mørkt'.

Hadi Ka-Koush fortæller, at de har aftalt, at der ikke skal være nogen regler. Alle ideer er velkomne, når showet skal stykkes sammen.

»Der skal for eksempel ikke være nogle dogmer om, at alle skal have lige mange minutter på scenen hver. Vi er fire mand afsted, så vi skal jo helt sikkert bruge hinanden i showet.«

Hadi Ka-Koush og Joel Hyrland havde i mange år succes som duoen Adam og Noah.

De understreger, at der ikke er tale om et nyt udvidet Adam og Noah-show, men hvis de får lyst til at tage de gamle karakterer med, så gør de det.

Hvor de tre andre har været vant til at optræde rundt omkring på landets scener, bliver det noget helt særligt for Melvin Kakooza, der de sidste mange år mest har brugt sin arbejdstid på at lave tv.

Derfor er han også allerede nervøs ved tanken om eksempelvis at skulle optræde i Royal Arena.

»Jeg synes, det er ret vildt. Nu har jeg været derinde og se så mange fede comedy shows og koncerter, og nu skal jeg selv stå på scenen. Jeg har allerede sommerfugle i maven, selvom der er et år til. Jeg glæder mig sygt meget!«

Der er indtil videre sat billetter i salg til fire 'Bro'-shows i Gigantium i Aalborg, Jyske Bank Arena i Odense, Djursland Bank Arena i Aarhus og Royal Arena i København.