Maria Fantino og Christian Bonde var en næsten ustoppelig duo som P3's succesprogram 'Curlingklubben'.

Men med Maria Fantinos skifte til rivalerne fra TV 2, hvor hun skal være vært på 'X Factor', blev duoen opløst i DR-regi.

Og nu er der ikke længere nogen af dem, der skal have sin daglige gang på DR. Christian Bonde har nemlig også besluttet sig for at sige op. Det skriver han på Instagram.

'Jeg har simpelthen sagt op på DR. Det er cirka 7 år siden, jeg startede som praktikant på DR P3, og det har været fuldstændig wonderful hele vejen igennem, så det er svært at sige farvel,' skriver han og fortsætter:

'Jeg har haft nogle helt sindssyge oplevelser gennem mit job på DR, jeg har lært en masse, og jeg har mødt nogle af mine allerbedste venner – men nu er det på tide at skulle videre, så jeg kan styre min egen tid 100 %.'

Han slår fast, at det har været en udsøgt fornøjelse, men han skriver dog også, at det ikke er helt slut. Hvad det så indebærer, og om det involverer 'Curlingklubben', må tiden vise.

Programmet har vundet flere priser gennem tiden. Blandt andet tre priser i træk for 'Årets lyd' ved Zulu Awards.

Det begyndte i 2018 som et dagligt program, der blev sendt hver hverdag, men i 2022 overgik det til at være en podcast.