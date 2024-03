Glinsende rottelort på trappen og potespor på rørledningen til drinksanlægget.

Det er blot få af de knapt så festlige observationer, der findes i Fødevarestyrelsens tre sider lange kontrolrapport af den kendte natklub Rumors fra den 25. januar.

I en af barerne på det københavnske diskotek sås der 'massiv forekomst af ekskrementer fra rotter'. I en anden bar sås smulder på gulvet under en gennemgnavet sort plastikhandske.

Og på trappen til 1. sal sås der rottelort, der var to cm langt, vådt og glinsende. Det har blandt andet udløst en bøde på 15.000 kroner fra Fødevarestyrelsen.

Bag Rumors står ejeren Peter Prip, der har ejet flere natklubber gennem tiden. Han mener ikke, at natklubben for nylig har haft et problem med rotter:

»Vi havde et problem med rotter under corona. Men om de her ekskrementer er nye eller gamle, kan jeg ikke udtale mig om. De kan lige så godt være våde, fordi nogen har spildt en drink på dem eller på grund af rengøring,« siger Peter Prip.

Der står imidlertid i rapporten, at der i to barer på første sal var opstillet rottefælder. I kælderen sås en fælde, Fødevarestyrelsen antog var til en mår. Her peger Peter Prip på, at det er viceværtens værk:

»Det har ikke været nogle fælder, som jeg har været bekendt med.«

Så du har ikke set de her forskellige fælder, selvom de muligvis har været der siden corona efter dit udsagn?

»Nej. Der har været natklub siden '81, og jeg har først overtaget klubben i 2018. Jeg kan ikke udtale mig om fældernes alder.«

B.T. har spurgt Fødevarestyrelsen, om det kan passe, at rottelorten var så gammel, som Peter Prip hævder:

»Man kan jo sige, at jo vådere lorten er, jo nyere er den. Det er ikke vores vurdering, at de var flere år gamle,« siger sektionsleder hos Fødevarestyrelsen, Torsten Rendbæk.

Derudover fremgår det i rapporten, at virksomheden fremstod 'meget snavset, med fedtede, sorte belægninger af indtørret sodavand og spiritus'.

Selvom Peter Prip ikke vil sige, at der har været systematisk sjusk med rengøringen, anerkender han, at den ikke har været fyldestgørende nok:

»Vi har ikke været grundige nok. Vores rengøring har ikke været fyldestgørende på daværende tidspunkt. Det strammer vi op på.«

En lille uge efter den sure smiley – den 31. januar – var der stadig fuld plade på rottelort på alle etager på Rumors. Her kom virksomheden med følgende bemærkning til Fødevarestyrelsen: »Vi får det gjort rent.«

Dagen efter fik Rumors sin glade smiley tilbage.

Hvordan kan man få en hel glad smiley dagen efter, at der er fundet så mange tilfælde med rottelort?

»Det må man jo spørge virksomheden om, hvordan de kan gå fra at have et problem og så få bugt med det en uge senere. Vi kan kun konstatere, at der er rent på kontrolbesøget første februar, og vi derfor kan åbne virksomheden igen,« siger Torsten Rendbæk.

Peter Prip svarer, at de har brugt et professionelt rengøringsfirma. Dertil har de også en skadedyrsserviceaftale, hvis der skulle forekomme problemer.

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at man fra første februar skulle have fået 'bugt med' skadedyrsproblemerne.