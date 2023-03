Lyt til artiklen

Baby, bleer og bambi.

Det bliver der masser af i Isabel og Tina Rosiaks hjem fra august. Der byder ægteparret, som du måske kender fra DRs program 'Fede forhold', nemlig en lille pige velkommen.

Parret har prøvet i godt fire år. Og da det ikke er helt åbenlyst, hvem af de to kvinder, der skal være gravid, har de været begge muligheder igennem.

»Som billedet afslører, er vi så heldige, at vi skal være forældre. Det har været en lang og sej kamp de sidste fire år, som har sat sine spor, men vi er bare så lykkelige for, at vi nu er nået så lang,« skriver parret på deres fælles Instagram.

Til teksten er der et billede af en bodystocking med disneyfiguren Bambi på og tre scanningsbilleder af barnet.

Længe var det planen, at Isabel Rosiak skulle have æren af at bære barnet, da det var en stor drøm for hende, men nu er det altså endt med blive Tina Rosiak.

For hun blev gravid med det samme – helt uden hormonbehandling. Det fortæller Isabel Rosiak til Ekstra Bladet.

»Jeg har stået i kampen i årevis, og Tina har vundet den. Det kan selvfølgelig godt give noget jalousi. Jeg har de seneste år haft svært ved at omgås gravide og nyfødte. Nu går jeg op af en gravid hele tiden,« siger hun til avisen.

Her fortæller Isabel Rosiak også, at hun nu skal søge psykologhjælp til at håndtere kompleksiteten af hendes følelser, der både tæller taknemmelighed, lykke, sorg og frustration.

Parret blev gift i juli sidste år. Og de snakkede allerede tilbage i 2020, da deres sæson af 'Fede Forhold' – hvor par, der er blevet tykke sammen, skal tabe sig – løb over skærmen, om deres ønske for at få børn.