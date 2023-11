For nyligt uddelte kronprinsparret for 19. gang deres årlige kulturpris, hvor vinderen udover æren modtager 500.000 kroner.

I år gik prisen til designer Henrik Vibskov. Herunder fortæller tre tidligere vindere, hvad de brugte deres penge på. En kendt skuespiller valgte blandt andet at købe et sommerhus.

Kronprinsparrets kulturpris blev stiftet i 2004 af Bikubefonden i anledning af kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllup.

Der bliver uddelt fire priser i alt – to indenfor kultur og to indenfor socialområdet.

Filminstruktør Per Fly var i 2005 den første til at modtage den store kulturpris og 500.000 kroner efter sit gennembrud med de tre film 'Bænken', 'Arven' og 'Drabet'.

Per Fly var den første modtager af kulturprisen.

Per Fly fortæller til B.T., at han blandt andet brugte nogle af pengene på at købe en brugt bil af mærket Alfa Romeo.

»Den er i dag afgået ved døden for længe siden,« tilføjer han.

Derudover brugte han pengene på at købe ekstra tid i hverdagen til at kunne arbejde på nye projekter og have mulighed for at kunne sige nej til arbejdsopgaver, der ikke føltes rigtige.

»Der kom en række film og tv-serier ud af det. Sådan set alt hvad jeg er gået ind i eller har skabt siden,« fortæller Per Fly, der sidste år blandt andet var konceptuerende instruktør på den fjerde sæson af 'Borgen'-

Han tilføjer:

»Det var en stor styrke for mig dengang at få økonomi til at kunne sig nej til projekter, der ikke rigtig var mig og arbejde videre med egne. Det tager tid at få egne ideer op at stå. Min næste spillefilm, der kommer ud i Sverige til jul (En film om diplomaten Dag Hammarskjöld med Mikael Persbrandt, red.) startede eksempelvis som en idé for næsten ni år siden.«

Sådan så det ud da Sonja Richter vandt i 2007. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

I 2007 vandt skuespiller Sonja Richter kulturprisen.

Hun var på daværende tidspunkt kendt for roller i populære film som Susanne Biers 'Elsker dig for evigt' og TV 2-serierne 'Forsvar' og 'Hotellet'.

I 2014 fortalte hun DR, at hun blandt andet købte et sommerhus for Kronprinsparrets pris.

»Det sommerhus redder mit liv på mange måder, det er mit tilflugtssted. Når jeg skal have fred og ro med naturen omkring mig, så tager jeg derop,« forklarede hun.

Kronprinsparrets Kulturpris. Ved prisuddelingen modtog teaterinstruktør Elisa Kragerup Kronprinsparrets Kulturpris 2015, blandt andet for sin nyskabende tilgang og evne til at gøre det mellemmenneskelige stærkt i skuespillene, hun instruerer. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

I 2015 gik kulturprisen til teaterinstruktør Elisa Kragerup efter blandt andet at have opført 'Romeo og Julie' i Det kongelige teaters skuespilhus.

Hun valgte at bruge nogle af sine præmiepenge på en tre ugers ferie til Thailand med sin kæreste.

»Vi sad faktisk på en restaurant en aften, som var helt fantastisk og endte med at skåle for Kronprinsparret og den her pris,« har hun fortalt til DR.

