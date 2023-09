»Vores forældre skabte en myte om, at man skulle holde sig fra det lorteerhverv.«

Sådan lød det i 2018 fra Alice Bier Zandén, datter af Susanne Bier og Philip Zandén, i et interview med Vice.

Men på trods af dette står hun nu alligevel midt i 'lorteerhvervet' – filmbranchen.

Onsdag aften var hun således blandt hovednavnene på den røde løber i Moltkes Palæ i København, hvor Bille Augusts nye film 'Ehrengard: Forførelsens kunst' havde premiere.

Her spiller hun en af hovedrollerne. Til spørgsmålet om, hvordan hun, mod sine forældres råd, alligevel er endt i filmbranchen, tog hun sig god tid til at tænke over svaret.

»Nogen gange har man lyst til visse ting, og så opsøger man det. Og sådan er det nok bare.«

Er du glad for, at du ikke lyttede til dem?

»Ja, det er jeg da. Jeg vil også sige, at de støtter mig i alt, hvad jeg foretager mig.«

Susanne Bier var da også til stede på den røde løber, og det samme var hendes mor – begge var meget stolte og spændte på at se Alice Bier Zandén i filmen.

»Det er mit barn, og hun er bedårende,« lød det fra den grinende storinstruktør, som altså også måtte konstatere, at datteren ikke havde lyttet til rådene.

»Hun skal gøre lige, hvad der passer hende, og jeg glæder mig til at se hende her i dag (onsdag, red.).«