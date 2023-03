Lyt til artiklen

Modeskaberen Erik Brandt døde lørdag 79 år gammel.

Torsdag tager han sin sidste rejse fra Holmens Kirke, og den store københavnerkirke er bestemt efter eget ønske.

Det fortæller hans datter Emilie Brandt til B.T.

»Han fortalte mig, at han gerne ville begraves fra Holmens Kirke. Han er både døbt og konfirmeret der, så det var det, han ville,« fortæller hun.

Familie og venner til modeskaberen dukker ifølge datteren talstærkt op for at mindes Erik Brandts liv.

»Det er helt vildt, hvor mange der kommer, og det er lige i fars ånd.«

Den 77-årige modeskaber Erik Brandt er flyttet ind i en toværelses lejlighed i et plejecenter i Hellerup. Den gamle lejlighed på 350 kvm på Esplanaden i København blev for uoverkommelig for Erik Brandt. Foto: Bax Lindhardt

Datteren, der det sidste lange stykke tid har passet og været sammen med sin far op til hans bortgang, har dog også en anden idé om, hvorfor det lige skulle være Holmens Kirke, hendes far ville begraves fra.

»Jeg spurgte ham jo, om han ikke ville begraves i Hellerup som mor (Margit Brandt red.), men nej, det skulle være Holmens Kirke. Det er nok, fordi det er lidt grandiost. Far skulle have det lidt fint, intet mindre kunne gøre det,« siger hun med et grin.

Emilie Brandt fortæller, at hendes far selv har valgt salmerne, der synges i kirken torsdag.

Erik Brandt sov stille ind lørdag formiddag.

»Far ville ikke mere. Så jeg er glad for, at han har fået fred nu. Der er en anden ro, fordi jeg ikke skal bekymre mig om, hvordan han har det. Det har jo fyldt utroligt meget, og vi vidste, at det ikke kunne blive bedre,« fortæller Emilie Brandt.

Erik Brandt har tidligere fortalt, at han havde svært ved livet, efter han mistede sin kone Margit Brandt i 2011.

Parret havde kendt hinanden siden de var 17 og 18 år gamle, og modeskaberen fortalte i flere interviews, at Margit havde været hans store kærlighed, og at han aldrig rigtig kom sig over hustruens død.

