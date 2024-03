Hvor er hun? Hvad fejler hun? Rygterne svirrer og de sociale medier koger over.

Men ingen – bortset fra de nærmeste – kender svaret.

»Det her er for mærkeligt. De skjuler 100 procent noget,« som en frustreret bruger på det sociale medie Reddit skriver. Om prinsesse Kate.

For Kate er – med undtagelse af et enkelt paparazzi-foto, som angiveligt er taget tidligere på ugen – ikke set offentligt siden første juledag.

Men skjuler de noget, eller skyldes offentlighedens interesse forventningen om, at hun er den nye Diana? Hende, hvis liv de fulgte ned til mindste detalje.

Det er mere end 20 år siden, at hele verden kom på fornavn med hende. Som prins Williams nye kæreste.

Har man set den populære tv-serie 'The Crown', kender man en flig af historien. Eller i hvert fald sådan, som den blev udlagt af onde tunger.

Ifølge dem var det nemlig hendes ambitiøse og stræberiske mor – som kommer fra en kulminearbejder familie og selv voksede op under yderst beskedne kår – som fik sin ældste datter overtalt til at søge ind på samme universitet, som prins William havde valgt.

I håbet om, at han ville falde for hendes smukke datter.

Og det gjorde han.

Det var under et velgørenheds-modeshow i 2002 på universitetet, at prins Williams spottede den dengang 20-årige Kate Middleton første gang. At han tabte kæben.

Da kjolen, som Kate Middleton bar under et modeshow på St. Andrews universitet i 2002, kom på auktion i 2011, blev den solgt for langt over det forventede. Foto: Luke Macgregor/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Da kjolen, som Kate Middleton bar under et modeshow på St. Andrews universitet i 2002, kom på auktion i 2011, blev den solgt for langt over det forventede. Foto: Luke Macgregor/Reuters/Ritzau Scanpix

For Kate valsede ned ad catwalken iført en fuldstændig gennemsigtig kreation, der intet overlod til fantasien.

Ifølge Vanity Fair havde Kate Middleton på det tidspunkt udviklet sig fra en snerpet skolepige til en elegant og selvsikker ung kvinde, som hurtigt blev så populær, at hun med sit smil og vindende væsen blev kåret som årets kønneste.

Nu blev hun tilmed kæreste med en prins.

De holdt forholdet hemmeligt. Men den slags kan ikke holdes skjult for den engelske tabloidpresse. Og snart var Kate og hendes familie omringet. Og hængt ud.

'Blåregn søstrene' blev Kate og hendes lillesøster kaldt bag deres ryg. Et udtryk for, at de var 'dekorative, duftende og med en glubsk evne til at skyde til vejrs'.

Jagten på parret og hendes familie var intens. Og førte angiveligt også til parrets to brud i henholdsvis 2004 og 2007.

I de første år af deres forhold var Kate Middleton jaget vildt af den engelske presse. Her er hun fanget på vej ud af sin lejlighed. Foto: Sang Tan/AP/Ritzau Scanpix Vis mere I de første år af deres forhold var Kate Middleton jaget vildt af den engelske presse. Her er hun fanget på vej ud af sin lejlighed. Foto: Sang Tan/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge artikler fra de år en jagt så voldsom, at Middleton familiens advokat måtte bede medierne om at lade ikke mindst Kate, som havde været fulgt dag og nat, siden hun forlod universitetet, være i fred.

Men det gjorde de ikke.

For Kate Middleton var allerede udråbt til den næste prinsesse af folket, den næste Diana.

Og at det intense mediepres klart havde en finger med i spillet begge gange de to gik fra hinanden, var der ingen tvivl om.

Eller som den royale biografist Penny Junor udtrykte det i The Guardian:

»Kate har været under et umenneskeligt pres. Og William er uden tvivl ekstra forsigtig på grund af, hvad der skete for hans forældre og den skade det gjorde på monarkiet og hans familie. Han er meget optaget af at gøre det rette, og det tyder på, at da han følte ubehag ved situationen, sagde han fra.«

'Det kommer ikke til at fungere. Det er ikke fair over for dig', lød hans forklaring på bruddet i 2007 ifølge Harpers Bazar da også til Kate.

Arkivfoto fra 2008 af prins William og hans tilkommende. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto fra 2008 af prins William og hans tilkommende. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Men som vi alle ved, kom parret tilbage på kærestesporet, og i efteråret 2010 blev de forlovet og kærligheden beseglet, da prins William forærede hende sin mors forlovelsesring.

Det følgende forår var ikke et øje tørt, da parret – foran mindst 300 millioner seere verden over – sagde ja til hinanden. Og prinsesse Kate gradvist forvandlede sig til det, hun er i dag og har været siden.

Den perfekte hustru. Smuk, korrekt. Et stilikon. Et forbillede. Både som kvinde og som mor. Og én som aldrig træder ved siden af.

Hun er ganske enkelt lykkes med – som ansat ved hoffet beskriver det i et nyligt portræt i The Times – at 'skabe sin rolle på egne betingelser'.

Men i samme portræt lægger venner af Kate ikke skjul på, at hendes vej dertil har været hård og kurven stejl.

»Alle ville have hende til at være den næste Diana. Folk havde det her Diana tomrum, som de ønskede, at hun fyldte ud,« som én beskriver det.

Kate blev allerede i 2007 udråbt til at være den nye Diana. Hvilket har været som et åg for hende. Foto: Patrick Riviere/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kate blev allerede i 2007 udråbt til at være den nye Diana. Hvilket har været som et åg for hende. Foto: Patrick Riviere/AFP/Ritzau Scanpix

I lighed med Diana har Kate år efter år da også toppet listerne over de mest populære kongelige. Har gennem sine humanistiske protektioner og takket være sit væsen været det folkelige, menneskelige billede på et stift britisk kongehus.

Og det på trods af, at parrets profil på de sociale medier ikke ligefrem bugner af private opdateringer.

Prinsesse Kate følges stadig intenst af den britiske presse. Men tonen har været i tråd med hendes popularitet i befolkningen.

Lige indtil nylige kriser opstod i kongehuset, og satte endnu mere fokus på medlemmerne af kongehuset. Ikke mindst Kate og William.

Som gamle venner af Kate og William udtrykte det til The Times, blev byrden på deres skuldre tungere efter, at prins Andrew kom i 'bad standing' og Harry og Meghan var ude af vagten.

»De bliver set som dem, der skal være forbilledet, der repræsenterer fremtiden. Det er en tung byrde.«

Siden hun trådte ind i det britiske kongehus, har Kates eget forbillede været afdøde dronning Elizabeth. Mild og værdig. Men med en royal distance.

Dén distance og retten til et privatliv, et familieliv har hun værnet om.

For godt nok opfattes hun som folkets prinsesse. Men ønsker på ingen måde at ende som prinsesse Diana. Som jaget vildt.

»Hun kunne ikke drømme om at gøre noget, fordi det vil tage sig godt ud i medierne,« som en ansat i parrets hof siger til The Times.

Og deri ligger måske svaret på, hvorfor der fra parrets side stort set kun har været tavshed omkring hendes sygdom og rekreation.

I portrætter beskrives prinsesse Kate som den perfekte hustru, der aldrig sætter en fod forkert. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere I portrætter beskrives prinsesse Kate som den perfekte hustru, der aldrig sætter en fod forkert. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

For det var dét, der blev meldt ud, da 42-årige Kate for knap to måneder siden gennemgik 'en planlagt operation'.

»Hun håber, at offentligheden vil forstå og respektere hendes ønske om at opretholde så meget normalitet for sine børn som muligt, og at hendes personlige medicinske oplysninger forbliver private,« lød det i hoffets pressemeddelelse.

Og sådan er det forblevet. Privat. Med utallige konspirationsteorier som følge. Og massive spekulationer i medierne. Hvis frustrationer over radiotavsheden vokser dag for dag.

For som tidligere redaktør på BBC og Sunday Telegraph siger til The New York Times:

»Medierne er usædvanligt bagud. De står tilbage og klør sig i hovedet. Elskede de hende for meget og lagde for meget pres på hende?« siger hun og peger på, at minderne om Dianas skæbne og pressens rolle i den stadig er mejslet ind i deres hukommelse.

»De er fulde af mundtør anger. Regler om privatliv og omsorgspligt ændrede sig dybt.«

Hør også: