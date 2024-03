To måneders mareridt er forbi for Elvira Pitzner.

Nu er hun nemlig på vej hjem. Det skriver den 26-årige influencer fredag morgen på sin Instagram story.

»På vej hjem,« skriver hun i en video, fra hvad der ligner lufthavnen, hvor hun har angivet klokkeslættet 05.15.

I samme video skriver hun også, at hun 'ikke kan tro det'.

Elvira Pitzner har siden starten af december været tilbageholdt i Dubai, hvor hun har været under anklage for utroskab af sin ekskæreste Milad Saadati.

B.T. har tidligere set dokumentation for, at Milad og Elvira er islamisk gift, og Elvira er derfor underlagt den lovgivning, der findes i Dubai.

Hendes mor, Katerina Pitzner, har igennem en længere periode været klar i mælet. Hun mener, at myndighederne ikke har gjort nok for at hjælpe hendes datter.