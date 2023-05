Over tre sæsoner var Emil Olsen som vært med til at reformere 'Paradise'.

Men for et halvt år siden røg beautyinfluenceren ud af realityformatet, og alt tyder nu på, at knaldeprogrammet trækker i land igen i forsøget på at være mere inkluderende.

Og det ærgrer den afgåede vært, der for eget vedkommende ikke har nyt at berette på jobfronten, siden han i december officielt stoppede i værtsrollen på 'Paradise'.

»Jeg laver ikke rigtigt noget. Det er faktisk rigtig kedeligt. Jeg prøver at fokusere lidt på at få taget den lidt med ro og nyde tilstedeværelsen. Jeg har lige været ude og rejse,« forklarer Emil Olsen, da B.T. møder ham til premieren på 'Den lille havfrue' onsdag.

Den 18. sæson af 'Paradise Hotel' fik de nye værter Emil Olsen og Olivia Salo i front. I de følgende to sæsoner af formatet – der fik navnet 'Paradise' – var værtsparret atter de to mediepersonligheder. Foto: Viaplay Vis mere Den 18. sæson af 'Paradise Hotel' fik de nye værter Emil Olsen og Olivia Salo i front. I de følgende to sæsoner af formatet – der fik navnet 'Paradise' – var værtsparret atter de to mediepersonligheder. Foto: Viaplay

»Jeg har rigtig mange planer om, hvad jeg gerne vil gøre nu, så jeg prøve at håbe, at der er nogen, der gider arbejde sammen med mig. Jeg vil bare gerne lave noget fedt, men jeg gider heller ikke lave alt,« siger han.

Emil Olsen har netop sagt nej tak til et tv-program, forklarer han, men han vil gerne vil have flere tv-værts-roller – bare ikke på 'Paradise'.

»Det skal jeg ikke, det er et overstået kapitel. Der sker meget med 'Paradise' lige nu, og jeg prøver bare at følge med fra sidelinjen,« siger han.

Den tidligere 'Paradise'-vært afviser dog, at der skulle være ondt blod mellem ham og nogen fra hans tidligere arbejdsplads.

Dog lægger han ikke skjul på, at han er ked af, at de mange ændringer, han var med til at indføre hos realityformatet, tilsyneladende var spildt.

»Det er da lidt ærgerligt, at de trækker lidt tilbage,« siger Emil Olsen.

For sidste år gav Viaplay det mangeårige realityformat 'Paradise Hotel' en overhaling i kølvandet på flere anklager om mobning og seksuelle krænkelser i de nordiske versioner af programmet.

Derfor behøvede man ikke længere være hverken single eller toptrænet for at deltage i 'Paradise', ligesom deltagerne ikke længere skulle sove i dobbeltsenge eller have en partner af det modsatte køn.

'Paradise Hotel' hedder fremover kun 'Paradise' – og det er den mindste af ændringerne i de reformerede sæson, som kendisforsker har kaldt for en svær balancegang for Viaplay. Foto: Viaplay Vis mere 'Paradise Hotel' hedder fremover kun 'Paradise' – og det er den mindste af ændringerne i de reformerede sæson, som kendisforsker har kaldt for en svær balancegang for Viaplay. Foto: Viaplay

Men efter alt fra deltagerne til seerne har kritiseret ændringerne, tyder det nu på, at Viaplay går tilbage til knaldeprogrammets gamle kerne.

»Jeg håber bare, at dem fra 'Paradise' er glade for det, de laver – og jeg håber, at tv-branchen kan prøve at sætte nogle nye grænser, for det var det, jeg syntes var fedt. Men det synes jeg ikke, det ser ud til med 'Paradise'. Det har de prøvet, og det tror jeg ikke fungerede så godt,« forklarer Emil Olsen.

For hans eget vedkommende har han heller ikke travlt med at komme videre fra det kuldsejlede realityformat.

»Jeg laver lidt influencing ved siden af, og ellers har jeg heldigvis en dejlig opsparing, som jeg nyder lidt af. Og så har jeg faktisk bare aftalt med mig selv, for mit mentale helbreds skyld, at jeg tager en slapper og fokuserer på mig selv,« fortæller Emil Olsen.