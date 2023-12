'Julen i år bliver anderledes. Ikke på den måde, jeg havde ønsket mig. Det er første gang i 26 år, at jeg ikke skal holde jul sammen med min søster og min lille sjæleven.'

Sådan skriver Thalia Pitzner, Elvira Pitzners storesøster, i et opslag på Instagram.

30. november blev Elvira Pitzner og Mortada Haddad anholdt i Dubai, efter Elvira Pitzners ekskæreste, Milad Saadati, har anklaget hende for utroskab og tyveri. De to blev islamisk gift, dengang de dannede par.

'Vi kunne aldrig have forestillet os denne situation. Frustrationerne er så store. Jeg føler, at det er så uretfærdigt, at jeg kan flyve hjem senere i dag, men det kan min søster ikke. Jeg glæder mig til at se min mor og andre søskende senere i dag, men hvis der findes julemirakler, er mit ønske i år at have Elvira under juletræet,' skriver Thalia Pitzner videre.

Elvira Pitzners mor, Katerina Pitzner, har besøgt sin datter i Dubai. Hun har flere gange bedt de danske myndigheder og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om hjælp.

Begge sider har da også bekræftet, at der har været kontakt mellem parterne.

Det står ikke klart, hvornår Elvira Pitzner og Mortada Haddad forventes at komme for retten i Dubai, men de kommer altså formentligt ikke hjem til jul i år.