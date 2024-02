Det er en glædens dag for Elvira Pitzners far, Hans Helmgaard.

Til B.T. fortæller han, at Elvira er blevet frikendt i sagen om utroskab i Dubai.

Det var Ekstra Bladet, der onsdag morgen fik bekræftet fra Elvira Pitzner og Mortada Haddads advokat i Dubai, at de to nu slipper for anklagerne om utroskab.

Og det gør i den grad Elvira Pitzners far glad.

»Det har været så hårdt det her, så det er jo fantastiske nyheder. Selvfølgelig er vi lettede,« fortæller han.

Både familien og Elvira har ledt stort afsavn i den tid, de har måttet være væk fra hinanden.

Elvira blev anholdt tilbage i december og har fået frataget sit pas i de måneder, hun har været i Dubai.

»Nu kan hun komme hjem til sin far – og til sin farfar, som i den grad har savnet hende,« fortæller Hans Helmgaard.

Ifølge Ekstra Bladet har Elvira og Mortada ikke fået deres pas endnu, men deres advokat udtaler, at det snart vil ske.

Elvira Pitzner har tidligere sat ord på sin situation på sociale medier.

»Jeg har tilbragt timevis hos politiet og advokater, jeg var i fængsel i tre dage og står over for risikoen for flere års fængsel.«

»Det er som at være med i en dårlig film, som jeg ikke kan vågne op fra. Som en del af processen har jeg måttet vende tilbage til samme politistation og fængsel, som smed mig ind, og se fængselsvagterne i øjnene igen, mens hele min krop rystede af at befinde sig der,« skrev hun.

Det var i midten af januar, at Elvira Pitzner første gang åbnede op om sagen.

»Det har været en kamp at holde modet oppe og finde mening i den ondskab, som en anden persons vrede, jalousi og ønske om ødelæggelse har forårsaget,« skrev hun dengang blandt andet i et opslag på Instagram, som fortsatte:

»Det er pinligt at indse, hvor godtroende og naiv jeg har været på flere planer, og det er et faktum, jeg hver dag lever med.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Elvira Pitzner om frifindelsen.