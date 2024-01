Det er syv uger siden, at Elvira Pitzner sidste gang slog noget op på det sociale medie Instagram.

Men torsdag tog diamantdatteren teten og lagde ud, hvordan hun har det i ørkenstaten Dubai, som hun har været nødsaget til at opholde sig, efter at hendes ekskæreste Milad Saadati har anmeldt hende for utroskab.

Mens sagen efterforskes har Elvira Pitzner fået frataget sit pas, og hun kan ikke rejse.

Noget der i den grad påvirker den unge kvinde lod hun forstå på sit opslag.

»Det har været en kamp at holde modet oppe og finde mening i den ondskab, som en anden persons vrede, jalousi og ønske om ødelæggelse har forårsaget,« lød det i opslaget.

Derudover kom hun med anklager mod ekskæresten, som hun stadig er islamisk gift med.

»Dette mareridt er en kulmination af flere måneders chikane, trusler, afpresning, 3x hærværk på mit hus, hvor der blev lagt knive rundt omkring samt en boksehandske på midten af gulvet,« lød det.

Men de anklager nægter Milad Saadati sig skyldig i.

Det skriver han til B.T.

»Hvordan skulle jeg have gjort det? Jeg var i Dubai,« lyder det til spørgsmålet, om han har brudt ind i Elviras hus.

Han nægter også at have afpresset den unge kvinde.

»Hvordan skulle jeg gøre det? Når jeg var i Dubai. Hun har også sagt, at jeg ville brænde hendes hus ned. Det er fuldkommen vanvittigt,« siger han.

Milad Saadati var i hvert fald i Danmark, da Elviras mor, Katerina Pitzner, medvirkede i 'Vild med dans' i 2022. Her ses de til showet. Foto: Henrik R Petersen/Petersen, Henrik R./Ritzau Scanpix Vis mere Milad Saadati var i hvert fald i Danmark, da Elviras mor, Katerina Pitzner, medvirkede i 'Vild med dans' i 2022. Her ses de til showet. Foto: Henrik R Petersen/Petersen, Henrik R./Ritzau Scanpix

Milad Saadati forklarer yderligere, at han har været med Elvira i hendes hus i Danmark, da det skulle renoveres.

Det har man kunnet følge i Elvira Pitzner forskellige tv-programmer: 'Bare Elvira' og 'Diamantfamilien'.

Derudover har han ifølge eget udsagn ikke været tilbage i huset.

Det mener Elvira Pitzner dog, at han har.

Hvordan har du det med Elviras udtalelse på Instagram?

»Denne her besked er helt klart skrevet af hendes mor. Jeg har to ting at sige: Tiden vil vise sandheden, og vi venter på rettens afgørelse,« lyder det.

Indtil videre er sagen mod Elvira Pitzner ikke afgjort.

I Dubai straffes utroskab med op til tre års fængsel.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Elvira Pitzner.