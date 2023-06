Det var med pomp og pragt, da Elvira Pitzner lancerede firmaet 'It's pretty like you' med partneren Nejla Klapuh.

Dog er der ikke gjort meget ud af afviklingen af diamantdatterens involvering i sit eget tøjmærke.

Men ikke desto mindre viser en gennemgang af CVR-registret, at Elvira Pitzner trak sig fra firmaet 12. maj 2023.

Dermed er det kun Nejla Klapuh, der sidder tilbage som ejer af virksomheden.

B.T. har kontaktet Elvira Pitzner for at høre, hvorfor hun ikke længere er en del af virksomheden.

Hun er i skrivende stund ikke vendt retur.

Det er den anden webshop, der sælger tøj, som Elvira Pitzner er færdig med.

Tidligere har realitystjernen været ejer af Dreamy by Elvira, som hun også valgte at droppe.

Da Elvira Pitzner lancerede sit nye firma 'It's pretty like you', fik hun kritik for, at tøjet ikke var firmaets eget design, og at der var tale om videresalg fra firmaer som Shein og Aliexpress til overpriser.

Til B.T. fortalte Elvira Pitzner dengang, at hun slet ikke kunne forstå kritikken.

»Vi kopierer ikke styles. Vi siger ikke, at vi designer det hele selv. Vi har en silkekjolekollektion, vi selv har lavet. Vi sælger en masse lækre produkter, som vi står hundrede procent inde for.«

»Pris og kvalitet hænger sammen. Man kan få den samme vare i forskellige kvaliteter, så selvom det måske er den samme model, så fås den i forskellige kvaliteter, og det er det, man betaler for. Hvis dem, der kritiserede det, rent faktisk havde bestilt vores varer, så ville de også kunne se det.«

Elvira Pitzner var da også meget forhåbningsfuld for butikken, da hun mødte B.T. tilbage i september 2022.

Her kunne hun fortælle, at hun havde lært meget af sin tidligere webbutik, og at hun derfor var helt klar til at stå i spidsen for et nyt firma.

»Jeg har lært en masse fra min tidligere virksomhed, så derfor er vi med inde over alt.«