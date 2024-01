Det har ikke været let at være Elvira Pitzner, siden hun i december blev anholdt og siden tilbageholdt i Dubai, hvor hun afventer en retssag for utroskab.

Men nu er er der lidt at smile af for den danske influencer.

For to dage siden delte hun en video, hvor hun tog imod sine to hunde, som er blevet fløjet til Dubai.

Og det lader ikke til, at de har været adskilt siden dette øjeblik.

'Velsignet over at have mine to små støttedyr hos mig 24 timer i døgnet nu,' skriver hun således i en story tirsdag, hvor de er ude og gå tur.

De to små hunde er ikke den første fysiske støtte, hun får hjemme fra Danmark.

Tidligere har hendes mor, Katerina Pitzner, også været i Dubai. Kort før jul rejste hun dog hjem igen, da hun – som hun beskrev på sin nu slettede Instagram-profil – havde 'brug for andre omgivelser til at samle kræfter'.

Elvira Pitzner har aldrig lagt skjul på, at hun elsker sine firbenede venner. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix Vis mere Elvira Pitzner har aldrig lagt skjul på, at hun elsker sine firbenede venner. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Elvira Pitzner er af sin ekskæreste, bokseren Milad Saadati, anklaget for utroskab, som er ulovligt i Dubai.

Det er først for nyligt, at hun igen er blevet aktiv på sine sociale medier og er begyndt at fortælle sin side af sagen.

'Det har været en kamp at holde modet oppe og finde mening i den ondskab, som en anden persons vrede, jalousi og ønske om ødelæggelse har forårsaget,' skrev hun 19. januar om sin ekskæreste.

Her forklarede hun også, at 'dette mareridt er en kulmination af flere måneders chikane, trusler, afpresning, 3x hærværk på mit hus, hvor der blev lagt knive rundt omkring samt en boksehandske på midten af gulvet.'

Anklager som Milad Saadati afviser.

Det vides ikke, hvornår Elvira Pitzners sag skal for retten.