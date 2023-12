»Jeg synes ikke, at det er fair, at nogen mennesker skal straffes på den her måde for deres fejl. Vi er alle mennesker, som kan fejle.«

Sådan siger Haleh Sarvi til Se&Hør om den danske influencer Elvira Pitzner, som i øjeblikket bliver tilbageholdt i Dubai, mens hun afventer en mulig retssag.

Det er Elvira Pitnerz ekskæreste, Milad Saadati, der har anmeldt danskeren for utroskab. Haleh Sarvi er Milad Saadatis ekskone, som han var utro med Elvira Pitzner. Men ekskonen har altså alligevel sympati for den danske influencer.

Det var fredag den 1. december, at Elvira Pitzner og iværksætteren Mortada Haddad blev anholdt af politiet i Dubai.

Elvira Pitzner og Mortada Haddad skulle være blevet løsladt fra deres varetægtsfængsling lørdag, men har fået frataget deres pas, mens de afventer en mulig retssag for det påståede utroskab.

Selvom Haleh Sarvi støtter Elvira Pitzner, siger hun også, at utroskab er trist, og at alle lande har regler, som skal følges.

Videre siger hun til Se&Hør, at hun håber Elvira lærer af situationen, og at hun ikke skal involvere sig med gifte mænd.

Til B.T. skriver hun, at Milad Saadati er det sande offer.

'Jeg ved, at han virkelig er knust nu,' lyder det.

Milad Saadati var fortsat gift med Haleh Sarvi, da han indledte et forhold med Elvira Pitzner.

Til Realityportalen fortalte Haleh Sarvi, at Milad Saadati nægtede hende en skilsmisse.

Siden blev de dog skilt, og i stedet blev han i 2021 lovformeligt gift med Elvira Pitzner, hvilket B.T. har set dokumentation for.