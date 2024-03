René Dif har lukket sit managementselskab.

Efter blot tre år – kun med underskud – har AQUA-hitmageren besluttet at opløse selskabet A:R:K Management ApS.

Det fremgår nu af det offentlige virksomhedsregister.

Nærmere bestemt er musikmanagementsselskabet blevet opløst ved en betalingserklæring, hvilket betyder, at ejerne har erklæret at have betalt al gælden i virksomheden, hvormed den kan lukkes.

Med kun lidt over tre år på bagen nåede selskabet at indlevere to negative årsregnskaber, men aldrig at udbetale løn.

Første årsregnskab gik René Dif og partnere ud af med et underskud på lige under 22.000 kroner.

I det seneste årsregnskab – for hele 2022 – var det minus dog halveret, så der kun var røde tal for lidt under 11.000 kroner.

Samlet set har det dog betydet, at egenkapitalen i virksomheden er blevet sultet, så der kun var lidt over 8.000 kroner tilbage i virksomheden.

René Dif har været driftig indenfor både musik og mad. Men særligt mad-delen har han haft mindre held med, da han er gået konkurs med både en restaurant og den food truck, som han her ses ved. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere René Dif har været driftig indenfor både musik og mad. Men særligt mad-delen har han haft mindre held med, da han er gået konkurs med både en restaurant og den food truck, som han her ses ved. Foto: Liselotte Sabroe

I ledelsesberetningen for det seneste årsregnskab fremgår det ligeledes, at 'selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen'.

Dengang var forventningen dog, at det tabte kunne hentes hjem igen.

Men inden næste årsregnskab skulle indleveres, er virksomheden altså i stedet blevet lukket.

René Dif stiftede, drev og delte A: R: K Management ligeligt med de musikalske erhvervsmænd Anders Nørgaard Nielsen og Kasper Due.

De to har yderligere fire virksomheder sammen, der alle har berøring med musikbranchen og management.

I A:R:K Management var René Dif formand for bestyrelsen, mens Anders Nørgaard Nielsen og Kasper Due var direktører.

De tre har erklæret at være kommet af med al eventuel gæld i virksomheden, men to gange tidligere har René Dif prøvet at gå konkurs.

Det drejede sig om hans iværksættereventyr indenfor madbranchen, hvor han har måttet erklære både sin restaurant Oil og sin burger-foodtruck konkurs.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra René Dif.