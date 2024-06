Den tidligere tv-baronesse Caroline Fleming og hendes søster Louise 'Duddi' Iuel Albinus har i de seneste år været i åben krig over Valdemars Slot.

Striden endte med, at søsteren fik lov at købe det sydfynske familieslot, mens inventaret til hendes store ærgelse blev solgt på auktion til fordel for Caroline Flemings søn.

Men nu er Louise 'Duddi' Iuel Albinus kommet et skridt tættere på at kunne rykke ind på familieslottet.

Louise 'Duddi' Iuel Albinus har nemlig solgt sin godt 350 kvadratmeter store villa i Charlottenlund for 25 millioner kroner.

Louise 'Duddi' Albinus ejer Valdemars Slot, som har været i familiens eje i 12 generationer.

Det skriver Se & Hør, ligesom den nordsjællandske villa nu ikke længere er i slotsejerens besiddelse i de offentlige registre.

Med salgsprisen på de 25 millioner kroner har Louise 'Duddi' Iuel Albinus fået 9 millioner mere, end hun og manden Nikolaj Iuel Albinus gav for hjemmet tilbage i 2016.

Senest var det et særligt kostbart maleri, som fik Valdemars Slot i medierne.

Her blev Caroline Fleming nemlig dømt til at levere det uretmæssig bortførte maleri tilbage til søsteren på slottet.