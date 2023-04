Lyt til artiklen

Rygterne har i den grad svirret, efter Nikita Klæstrups kæreste, Mikkel Christensen, viste sig at være en af deltagerne i det program, hun har været tilrettelægger på i Caribien.

For hvornår begyndte de to at se hinanden? Og var der kærlighed i luften, mens Nikita Klæstrup skulle være på arbejde og filme 'Fboy Island', som Mikkel havde tilmeldt sig.

Svaret var et tydeligt 'nej' fra influenceren selv, der nu har valgt at gå på Instagram for fortælle sin version af, hvordan parrets historie startede, efter at folk på sociale medier har kritiseret tilrettelæggeren for at begynde et forhold med en deltager i det program, hun var ansat af.

Nikita Klæstrups job som tilrettelægger var blandt andet et interviewe deltagerne i 'Fboy Island' og vinkle historierne i programmet til seerne.

Det er dermed også hendes opgave at præsentere deltagerne i programmet for seerne og kan vælge, hvordan de skal vises.

'Der er så mange modbydelige rygter, og folk der påstår, at de har super troværdig andenhåndsviden om, hvad der skulle være sket i Caribien. Og i mellemtiden kan alle der har været indenfor 20 meter af produktionen gennemskue, at det er en løgn. Jeg har følt mig meget alene og følt, at dem som havde autoritet til at bakke min historie op har ladet mig i stikken,' skriver hun.

Ifølge Nikita Klæstrup skete der ingenting mellem hende og deltageren, før lang tid efter produktionen var afsluttet.

'Man vælger ikke, hvem man bliver interesseret eller forelsket i. Men man kan vælge, hvornår man handler på det. Og i al den tid jeg var på produktionen forholdte jeg mig professionelt omend venskabeligt overfor alle deltagere. Da jeg kom hjem, ventede jeg fortsat med at tage kontakt til Mikkel, til jeg ikke længere var i et forhold.'

Efter hjemkomsten fortalte Mikkel Christensen dog til Realityportalen, at de to havde brugt lang tid sammen under produktionen, og det ledte til spekulationer omkring, at de to skulle have fundet sammen under programmet.

»En sync (interview med deltagerne, red.) plejer at vare 10 minutter, og en af vores sync varede 1,5 time. Så kan folk gætte sig til resten,« sagde han til mediet.

Til B.T. uddyber Nikita Klæstrup, at der var tale om en joke fra kæresten.

»Mikkel lavede en dum joke, som desværre ikke blev fremlagt som en joke. Det er, hvad det er. Man er ikke altid herre over, hvordan ting bliver opfattet. Men det er underligt, at folk hæfter sig så meget ved den ene joke og ikke de mange gange, jeg har sagt, at der altså ikke skete noget under produktionen,« lyder det.

I opslaget skriver hun, at rygterne i værste tilfælde kan påvirke hendes karriere.

'Jeg har handlet helt efter bogen. Måske fortryder jeg faktisk lidt, at vi ikke bare havde sex på produktionen. Så havde jeg i det mindste haft en sjov historie at fortælle, og den skade som rygterne kan forvolde min karriere ville være berettiget.'

Til B.T. kan hun dog fortælle, at det ikke lader til, at arbejdsgivere går så meget op i forholdet til kæresten.

»Jeg tror ikke, at de rygter har påvirket min karriere. Alle som jeg har talt med i tv-branchen har lidt haft sådan en: »Åh herregud, det sker«-tilgang til situationen. Det er ikke første gang, at en foran kameraet finder sammen med en bag kameraet. Det plejer bare ikke at få lige så meget opmærksomhed udenfor mediebranchen. Det er jo ikke så unormalt at møde sin kæreste på arbejdet,« fortæller hun.

Selvom det i opslaget kunne lyde som om, Nikita Klæstrup savner opbakning fra produktionen til at afvise rygterne, er det ikke tilfældet.

»Jeg ved ikke, om produktionsselskabet eller distributøren overhovedet er blevet spurgt ind til det, så det er måske meget at kræve. Men jeg ved heldigvis at de med sikkerhed også ved, at alting gik efter bogen på produktionen, og at der ikke foregik noget, som der ikke burde.«

B.T. har forsøgt at få Discovery og Warner Bros., der står bag Fboy Island Danmark, til at kommentere på produktionen, men de er i skrivende stund ikke vendt retur.