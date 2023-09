Det blev ikke til noget slot for Jim Lyngvild og Trine Jepsen på Nordfyn.

Men inden parret meddelte, at de havde droppet at købe Harridslevgaard, havde de købt 16,5 hektarer jord omkring slottet.

Og selvom de har valgt at trække sig fra slotskøbet, så vil de stadig bruge jorden.

Det skriver Jim Lyngvild i et opslag på Facebook.

'Det er med største glæde at Trine Jepsen og jeg kan afslører vores »begejstringstanker« omkring jordene ved Harridslevgaard. Al vores kærlighed og kreativitet er lagt i dette projekt, som vi stadig af hele vores hjerte håber kan lykkedes – til glæde for både unge og gamle,' lyder det indledningsvist.

De skal nemlig åbne et hotel på jorden omkring slottet.

'Vi er ved at få tegnet 32 hotelværelser i ladebygningerne ved slottet og rundt om på jordene ønsker vi fortsat at lave fantastiske legepladser, rosenparker og naturbeskyttelse – som både kommunen og turister kan få kæmpe gavn af.'

Interview med Jim Lyngvild og Trine Jepsen, Harridslevgaard Slot, 10/07 2023 Jim Lyngvild Trine Jepsen Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix Vis mere Interview med Jim Lyngvild og Trine Jepsen, Harridslevgaard Slot, 10/07 2023 Jim Lyngvild Trine Jepsen Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Det er i stedet erhvervsmanden Christian Stadil, der har købt slottet, og parret har da også indtænkt ham i samarbejdet om hotellet.

'Kryds fingre for at det hele falder i hak, og så ønsker vi stadig et kærligt og kreativt samarbejde med Christian Stadil der har købt selve slottet. For Trine og jeg har det aldrig været bydende nødvendigt at eje et slot, slottet er HELE Fyns slot, så nu kan vi koncentrer os om det nødvendige – at skabe kulturoplevelsen.'

Stedet skal have navnet 'Harghwer Park', og det vides endnu ikke, hvornår de to iværksættere er klar til at åbne deres nye hotel.